Топ простых способов проявить любовь к себе в День святого Валентина

14 февраля, это, несомненно, День всех влюбленных, но также это и отличный предлог, чтобы посвятить время себе. Особенно, если вашего возлюбленного нет рядом, или вы его пока не нашли.

Хотя 14 февраля — хороший день для получения открытки от тайного поклонника или подарка от давней любви, самый романтический день в году также является важным поводом проявить к себе немного любви. Об этом пишет Hello Magazine.

"Проявление любви к себе — жизненно важный элемент и необходимое условие для полноценной и счастливой жизни", — говорит Васиа Токсавиди, психотерапевт и эксперт по взаимоотношениям.

"Любить себя должно быть обязательством на всю жизнь. Мне нравится называть это контрактом, и на нас лежит ответственность за то, как мы чтим себя", — отмечает эксперт.

Демонстрация любви к себе подтверждает, что мы считаем себя достойным и хорошим человеком, добавляет Луиза Тайлер, консультант по отношениям.

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"Когда мы практикуем любовь к себе, мы принимаем себя такими, какие мы есть, и позволяем себе быть более искренними и уверенными. Когда мы любим себя, мы излучаем сияние, которое освещает не только нашу жизнь, но и жизнь окружающих, а также вдохновляет других", — отмечает Луиза.

Все это звучит неплохо и вот несколько одобренных экспертами простых способов проявить любовь к себе в этот День святого Валентина.

Как проявить любовь к себе в День святого Валентина

Делайте то, что любите

Будь то купание, чашечка кофе или поход в кино, найдите сегодня время для чего-то только для себя. Занимаясь тем, что вы любите, вы высвобождаете время из своего напряженного графика и ставите себя на первое место.

Наденьте что-нибудь красивое

Даже если вы проведете 14 февраля дома, носить то, что вам нравится, — это верный способ поднять себе настроение. Если мы решаем заботиться о своем внешнем виде, это посылает внутренний сигнал, что мы достойны и заслуживаем этого. Это может повысить нашу уверенность и самооценку.

Улучшите свои ежедневные ритуалы

Даже если вы не планируете делать ничего экстраординарного в этот день, просто добавьте элемент праздника в рутину.

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Попробуйте нового оригинальное блюдо, или порадуйте себя любимым лакомством. Смените приевшийся гель для душа, или порадуйте себя новым пушистым полотенцем. Словом, даже обычные каждодневные ритуалы могут стать приятнее и поднять вам настроение.

Выключите телефон

Эксперты давно рекомендуют, что в наш век информационных технологий стоит отключиться от телефона, обновлений соцсетей и ленты новостей. Просто устройте себе день тишины и посвятите его себе.

Слушайте музыку

Составьте плейлист, который вызовет мурашки по коже и приятную атмосферу. Песни, которые вызывают в памяти удивительные воспоминания, прекрасно поднимают настроение.

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И это правило также работает с любимыми сериалами и фильмами. Устройте себе марафон любимых комедий, или боевиков.

Ешьте комфортную еду

Мы все знаем радость, которую приносит употребление любимой с детства еды, и оказывается, что комфортная еда — отличный способ проявить к себе немного любви. Комфортные блюда, которые вызывают воспоминания о нашем детстве, вызывают выброс дофамина в мозге, что интерпретируется как удовольствие.

Сделайте себе комплимент и купите себе цветы

Мы готовы поспорить, что каждый раз, когда ваш лучший друг выглядит прекрасно, вы делаете ему комплимент, но как часто вы делаете комплименты себе? Сделайте это сегодня! И порадуйте себя букетом.

Майли Сайрус сказала нам, что мы сами можем купить себе цветы, и какой лучший день для этого, чем День святого Валентина? (Или, может быть, на следующий день, когда цены не будут завышены).

Избавьтесь от старой одежды.

У каждого из нас в гардеробе есть такая одежда, которую мы храним "на случай", если она снова подойдет в будущем, но чаще всего она просто заставляет нас чувствовать себя плохо. Воспользуйтесь возможностью и избавьтесь от таких вещей в День святого Валентина: можно их просто выбросить, пожертвовать неношенные вещи на благотворительность или продать их тому, кому они понравятся.

Примите роскошную ванну

Принятие ванны — старейший способ ухода за собой. Зажгите свечи, выпейте бокал любимого вина и добавьте в ванну любимые масла для ванн.

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Это отличный способ провести вечер святого Валентина. Возьмите с собой книгу, чтобы провести время еще лучше. И побалуйте себя маской для лица.

Напомним, ранее Фокус писал о самых интересных фактах, связанных с Днем святого Валентина.