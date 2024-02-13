Первое в мире интерактивное платье показали на Неделе моды в Нью-Йорке (видео)

Над созданием платья работала целая команда из дизайнеров и исследователей. Всего на его создание ушло 10 лет поисков и экспериментов.

На нью-йоркской Неделе моды дизайнер Кристиан Коуэн представил в коллекции FW24 интерактивное платье Adobe Project Primrose. Процесс его создания модельер показал на странице в Instagram.

К Коуэну для создания первого в мире интерактивного платья в его студии присоединились ученый-исследователь и инженер Adobe Ти Джей Роудс вместе с одним из разработчиков Project Primrose Кристиной Дирк.

Как видно на записи, наряд состоит из двух частей. Верхняя – это 1264 лепестка из жидкокристаллических дисперсий, вырезанных лазером и обработанных вручную, которые меняют свой внешний вид при ходьбе модели. Интерактивное платье Adobe скрывает гибкую печатную плату под каждым столбцом лепестков, что позволяет Project Primrose чередовать оттенки серого и цвета слоновой кости.

Низ – это блестящие звезды, которые имеют один и тот же серебристый оттенок.

Процесс создания платья был поистине высокотехнологическим. Ти Джей Роудс и Кристиан Коуэн сели и поработали с Adobe Illustrator, чтобы наметить гибкие печатные платы и положения лепестков, а также набросать узоры чередующейся последовательности. Они обратились к Adobe After Effects, чтобы "оживить" наряд с помощью анимированной графики, придав ему интерактивную жизнь. Пока дуэт работал над технологией костюма, Кристин Дирк и команда студии модельера вшивали в интерактивное платье Adobe вырезанные лазером и обработанные вручную жидкокристаллические лепестки и печатные платы, вырезанные лазером и обработанные вручную.

Проект по созданию такого платья берет свое начало в 2013 году. Тогда это было не платье, а свитер, который мог менять внешний вид в зависимости от погоды, а затем эволюционировал с созданием Project Glasswing в 2017 году.

После разработки проекта Glasswing Ти Джей Роудс и Гэвин Миллер, руководитель отдела исследований Adobe и один из изобретателей Primrose, знали, что они могут столкнуться с технологическими трудностями, чтобы заставить наряд работать с анимированным дизайном, и, кроме того, легким и пригодным для ношения. . Именно тогда вмешалась Кристин Дирк, тогда аспирантка Калифорнийского университета в Беркли и летняя стажировка в Adobe Research, чьи ноу-хау в области носимых технологий, текстиля и прототипирования оборудования помогли постепенно превратить Project Primrose в реальную модель.

В октябре 2023 года на конференции Adobe MAX Кристин Дирк впервые представила платье, ошеломив публику и продемонстрировав 1182 подвижных лепестка, похожих на пайетки, сшитых вручную. И вот теперь платье дебютировало на подиуме.

"С помощью Primrose традиционная одежда, когда-то статичная, теперь может быть преобразована в динамичное выражение искусства и технологий", — говорит Гэвин Миллер.

"Я надеюсь, что главный вывод заключается в том, что мода не обязательно должна быть статичной — она может быть динамичной и интерактивной. Я надеюсь, что это вдохновит людей, занимающихся технологиями и дизайном одежды, а также всех, кто занимается творчеством", – добавила Кристин Дирк.

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