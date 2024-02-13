Константин Меладзе продает свое имущество в Крыму. Как выглядит вилла композитора за 86 миллионов гривен (фото)

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе, который активно жил и работал в Украине и на территории РФ, продает свою недвижимость, которая находится на территории оккупированного Крыма. Такую информацию сообщают российские СМИ.

В частности, стало известно, что Константин Меладзе уже давно продает имущество в оккупированном Крыму, однако ранее цена за виллу была указана 300 миллионов рублей, а сейчас ценник на виллу в Крыму Константин снизил аж на 11 млн рублей. Теперь вилла стоит 289 миллионов рублей (86 миллионов гривен).

По информации российских СМИ, композитор также готов торговаться и снизить цену. Вероятнее всего, Меладзе опасается, что его жилье могут национализировать и продать на торгах — по схеме с квартирой Зеленских.

Известно, что за эту цену покупателя ждет двухэтажный дом с территорией семьсот с небольшим квадратов неподалеку Ялты в гурзуфском элитном поселке "Вилла роз", а также участок земли на 12 Га и бассейн. По информации от риелтора, в доме есть пять спален, шесть санузлов, гостиная, прачечная комната и хамам. Также на территории расположен отдельный домик для персонала. Также есть зона для барбекю, спортзал, бассейн, детская площадка и даже собственный искусственный пруд.

Известно, что виллу построили еще в 2010 году, но, якобы, сам Меладзе бывал там очень редко.

Стоит отметить, что объявления о продаже этой недвижимости и дома в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье появились одновременно. Только последний через два месяца — в октябре — все же продали.

Вилла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вилла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вилла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вилла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вилла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вилла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вилла Меладзе Фото: https://tsn.ua/ Вилла Меладзе Фото: https://tsn.ua/

Справка

Константин Меладзе — известный украинский композитор, продюсер и музыкант, родился 11 мая 1963 года в Батуми, Грузия. Он является одним из самых влиятельных и успешных музыкальных персонажей в Украине и постсоветском пространстве.

В 1983 году Константин начал свою карьеру как исполнитель группы "Удары света". В течение 1990-х он стал соучредителем и основным композитором группы "ВИА Гра", которая стала чрезвычайно популярной в Украине и странах СНГ.

Кроме работы с группой, Меладзе активно сотрудничал со многими известными исполнителями и продюсерами Он написал множество хитов, которые до сих пор находятся в ротации радиостанций и имеют большую популярность среди поклонников.

Напомним, Вера Брежнева впервые подтвердила развод с Константином Меладзе. Впоследствии она также впервые прокомментировала причины развода с Меладзе.