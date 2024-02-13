Звезда K-Pop группы Blackpink появится в новом сезоне "Белого лотоса"

Участница K-Pop группы Лиса присоединилась к актерскому составу долгожданного третьего сезона популярного комедийно-драматического сериала "Белый лотос". И актерский состав становится все более звездным.

26-летняя певица Лалиса Манобан, более известная, как Лиса, участница популярной K-Pop группы Blackpink официально дебютирует в новом сезоне сериала HBO "Белый лотос", съемки которого будут проходить в ее родном Таиланде. Об этом пишет Variety.

Исполнительница, которая недавно рассказала о получении почетной награды MBE, в новых сериях также будет упоминаться под своим именем Лалиса Манобан, а не под псевдонимом.

Фото: Getty Images

Конкретные подробности о персонаже, которого собирается изобразить Лиса, в настоящее время не разглашаются публике.

Слухи о кастинге исполнителя циркулировали среди поклонников уже несколько месяцев, однако подтверждение фанаты получили только во вторник.

Участницы группы Blackpink с Фредериком Арно Фото: Instagram frederic.arnault

Первый сезон сериала "Белый лотос", созданный Майком Уайтом, дебютировал на канале HBO в июле 2021 года.

Программа сосредоточена на взаимодействии гостей различных филиалов сети роскошных отелей White Lotus, а первый сезон был отснят на Гавайях.

"Белый лотос" получил признание критиков и коммерческий успех. Хотя проект задумывался как мини-сериал, был заказан второй сезон, и место действия шоу изменилось на Сицилию, Италия.

Трейлер второго сезона "Белый лотос"

Актерский состав и съемочная группа обоих сезонов "Белого лотоса" были номинированы и получили различные награды за свою работу. А также сериал возродил к жизни карьеру актрисы Дженнифер Кулидж.

Хотя продюсеры шоу изначально планировали, что новый сезон будут снимать в Японии, впоследствии было подтверждено, что команда проекта отправится в Таиланд.

Ожидалось, что съемки начнутся в этом месяце и пройдут в различных местах Таиланда, в том числе в Бангкоке и Пхукете.

Ожидается, что третий сезон "Белого лотоса" будет показан в 2025 году.

Напомним, ранее сериал оказался в центре скандала, когда на роль йога пригласили сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича.

Милош Бикович неоднократно высказывался касаемо своей любви к России и даже называл ее своей родиной. В итоге роль йога исполнит болгарский актер Джулиан Костов.