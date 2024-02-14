Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"

Виктория Островская исполнила роль "жрицы любви", которая пристает к главным героям за границей. Но после роли у Гайдая она в кино почти больше не снималась.

Умерла Виктория Островская, звезда культового фильма "Бриллиантовая рука". Актриса сыграла в крохотном эпизоде, но запомнилась зрителям, а ее фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой. Актрисе было 85 лет. Причина смерти неизвестна, пишет Star Hit.

Смерть Островской подтвердил российский телеведущий Андрей Малахов, который несколько лет назад собирал актеров "Бриллиантовой руки" для своего шоу.

"Много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру нужна была яркая артистка — и Островскую взяли в фильм без проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме "Старый знакомый", и на этом ее карьере в кино пришел конец. Виктория была в гостях у нас на программе и ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль", — написал Малахов.

Виктория Островская, Юрий Никулин и Андрей Миронов Фото: Скриншот

Виктория Островская родилась в Киеве в 1938 году. О ее родителях известно мало: отец был репрессирован, мать вышла замуж за директора Киевского цирка Давида Вольского.

В детстве Виктория часто встречалась со знаменитостями тех времен: певцом Леонидом Утесовым, иллюзионистом Эмилем Кио, артисткой цирка Ириной Бугримовой.

Она хотела стать балериной, но получила тяжелую травму головы. Виктория закончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого.

После окончания института Островская отправилась по распределению в Сызранский драматический театр, затем — в Днепропетровский академический театр. После она отправилась в Москву, где работала диспетчером на автобазе. Там ее и заметил ассистент Леонида Гайдая, который подбирал актеров для "Бриллиантовой руки".

Островскую взяли на роль "жрицы любви" без проб. В итоге эпизод, когда Семен Горбунков (Юрий Никулин) и Геннадий Козодоев (Андрей Миронов) отказываются от предложения, стал культовым, а бессмысленная фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" – крылатой.

Эпизод, сделавший Островскую звездой

"Мой номер находился рядом с номером Никулина. Мы частенько с ним болтали. Он анекдоты рассказывал. Я хохотала. Андрюша Миронов — тот вообще просто брызги шампанского! Какие он говорил тосты, как мог обыграть любую фразу! Это были такие звезды, среди которых тихонько затесалась я. Мне повезло, выпал случай, и я снялась вместе с ними. Жаль только, что съемки моего эпизода заняли так мало времени, и я уехала домой", — вспоминала артистка.

После "Бриллиантовой руки" Виктория сыграла только в одном фильме – "Старый знамкомый", после чего ее карьера в кино была закончена.

Она устроилась в Российскую государственную библиотеку, в которой проработала более 40 лет. Дважды была замужем и родила сына.

Напомним, ранее скончался актер Виталий Соломин, брат звезды "Шерлока Холмса" Юрия Соломина.