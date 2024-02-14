"Светлые люди рядом": Вера Брежнева показала ранее неизвестное фото с мамой и сестрами

Старшая сестра певицы Галина уже много лет живет в Греции и редко видится с родственниками. Однако у Веры Брежневой есть фотографии, на которых она запечатлена со всей своей семьей.

Певица Вера Брежнева показала редкое семейное фото с мамой и тремя своими сестрами. Снимок артистка опубликовала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Во время общения с подписчиками один из них пожелал Брежневой "светлых людей рядом". В ответ в сторис артистка показала семейное фото — сестер Галину, Анастасию и Викторию, а также маму Тамару. Сестры на фото одеты в одинаковые черные толстовки в стиле family look. Мама Тамара на этой фотографии в светлом худди.

Вера Брежнева, общаясь с подписчиками, опубликовала семейное фото Фото: Скриншот

Отметим, что мама Веры Брежневой — Тамара Витальевна Галушка (в девичестве — Пермякова) — родилась 8 июня 1952 года. В свое время окончила медицинское училище и работала на Приднепровском химическом заводе.

Вера Брежнева иногда размещает в своем Инстаграм-аккаунте фотографии мамы Тамары Фото: Вера Брежнева/ Instagram

У Веры есть три сестры. Старшая Галина, родившаяся 10 мая 1977 года, сейчас живет в Греции. Она ведет очень закрытый от публики образ жизни и редко делится фотографиями в своем закрытом профиле в социальных сетях. Анастасия и Виктория – двойняшки, родившиеся 22 декабря 1984 года. Они очень дружны между собой и часто вместе посещают различные мероприятия и просто встречаются в семейном кругу.

Анастасия Галушка сейчас живет в Киеве. У женщины двое детей — дочь и сын. Виктория сначала работала в престижной компании дизайнера Ольги Навроцкой, а затем вышла замуж за шоумена Александра Цекало. В 2008-м пара поженилась и вскоре у них родилось двое детей. Однако после 10 лет брака супруги приняли решение разорвать отношения и развестись.

У Веры Брежневой есть старшая сестра и двое младших. Фото: Вера Брежнева/ Instagram

Напомним, в начале февраля Линдси Лохан удивила сеть редким фото с мужем. Актриса после семи месяцев после родов показала нежное семейное фото с мужем в статусе отца и мамы. Она держит свою личную жизнь подальше от публичности, поэтому семейные фото для нее это редкость.

А в конце ноября 2023 года Брук Шилдс показала редкое семейное фото с мужем и дочерьми. Звезда подиумов стала мамой двоих детей — 17-летней Гриер и 20-летней Роуэн.