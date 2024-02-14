Дженнифер Лопес рассказала, для чего ей пригодились любовные письма Бена Аффлека

Лопес активно монетизирует историю любви с Беном Аффлеком. Она не только посвящает ему альбомы и песни, но и сняла фильм.

54-летняя Дженнифер Лопес развила очень бурнулю деятельность. Она выпускает три проекта о своих знаменитых поисках любви: амбициозный музыкальный фильм под названием "Это я… сейчас: история любви", ее альбом "Это я… сейчас" и документальный фильм, рассказывающий о создании фильма и пластинки "Величайшая никогда не рассказанная история любви". О том, где черпала вдохновение, артистка рассказала в интервью Variety.

По ее словам, она использовала любовные письма, написанные ее теперь уже мужем Беном Аффлеком, во время мозгового штурма над своим новым альбомом. Когда Аффлек увидел, что Лопес передала его письма коллегам для поиска идей, он был "озадачен".

"Я действительно нашел красоту, поэзию и иронию в том факте, что это величайшая история любви, которая никогда не рассказывалась. Если вы делаете об этом запись, это похоже на рассказ", — сказал Бен на камеру в документальном фильме.

Оскароносный актер и режиссер давал своей жене множество рекомендаций во время создания ленты, которую она финансировала сама.

"Он понял, что мы совершаем сюрреалистическое, фантастическое путешествие… Бен сказал мне: "Ты напишешь это, а потом снимешь это. Когда ты закончишь, ты сделаешь черновой монтаж, увидишь, что для этого нужно, и проведешь три дня пересъемок". Именно тогда я сказала: "Я не могу сделать это — у меня больше нет денег!" Но он сказал: "Ты собираешься провести несколько дней пересъемок, а затем вернуться и отредактировать это. И ты расскажешь свою историю", – вспоминает Лопес рабочий процесс.

В прошлом году Аффлеку показали окончательную версию фильма, и он высоко оценил усилия своей жены в кинопроизводстве.

"Он сказал: "Ты сняла фильм. Для себя. Ты сняла отличный фильм. Ты сделала это". Честно говоря, меня не волнует, что происходит сейчас. Это самый большой комплимент, который я могла получить, — вспоминает она.

В картине задействованы Джейн Фонда, София Вергара, Нил де Грасс Тайсон, а также сверхъестественные элементы, в том числе "Зодиакальный любовный совет", который тщательно изучает ее романтические слабости.

Когда фильм был готов, его купил Amazon, однако сумма сделки не раскрывается.

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