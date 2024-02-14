Джорджина Родригес показала свежие фото Криштиану Роналду с детьми

Звездный спортсмен воспитывает пятерых наследников. Двое из них — от Джорджины Родригес.

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала свежие фото Криштиану Роналду, 39, с его детьми. Семейными кадрами звезда соцсетей делится в Instagram с более 57 млн подписчиков.

"Моя обложка для Vogue и несколько любимых моментов", — написала возлюбленная португальского футболиста.

Она показала, как годовалая Белла Эсмеральда обнималась со старшей сестренкой. А на одном из кадров Криштиану Роналду держал самую маленькую наследницу за руку, пока Матео шел возле них.

Джорджина Родригес

Звездный спортсмен и Джорджина Родригес воспитывают двух общих детей — дочерей Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Первая родилась весной 2022 года. Тогда, во время родов, ее братик Эйнджел умер.

Также у Роналду есть наследники от предыдущих союзов и суррогатной матери — сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева.

О романе португальского футболиста и его возлюбленной стало известно в 2016 году. Сообщалось, что они обручились, однако о свадьбе пока ничего не известно. Семья Роналду в последнее время живет в Саудовской Аравии, ведь он играет за ФК "Аль-Насср".

Криштиану Роналду с семьей Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, Джорджина Родригес вышла на публику в роскошном платье.

Также Фокус писал о 30-летии невесты Криштиану Роналду на Мальдивах.