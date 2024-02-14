Прекрасно провела время: Никитюк показала приготовленный в печи своими руками борщ (фото)

Чтобы избавиться от стресса и улучшить свое ментальное здоровье, телеведущая отправилась на отдых в полтавское село. Там Леся Никитюк занималась народными ремеслами и наслаждалась близостью к природе.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как собственными руками приготовила борщ в печи сельского дома в Опишне. Фотографию она опубликовала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

На опубликованном фото на фоне разгорающегося в печи огня видны кувшин, сковородка с зажаркой для борща, а также глиняная кружечка.

"Прекрасно проведенное время в селе Опишня останется в сердце надолго! Растапливание печи, борщ в печи, сон на печи, свежий воздух, сон, мастер-классы с гончарства вдохновили меня и девочек раз в месяц ездить на подобные экскурсии", — подписала фотоснимок телеведущая.

Леся Никитюк показала, как приготовила борщ прямо в печи сельской хаты Фото: Скриншот

В Полтавскую область Леся приехала вместе с близкими подругами, чтобы провести время в необычной обстановке. В своих сторис Никитюк призналась, что поездка в Опишню была для нее способом поддержать ментальное здоровье. Телеведущая порекомендовала всем украинцам "для того, чтобы не поехала крыша" заниматься спортом, посещать психолога, иногда сменять обстановку и добавлять в свою жизнь новые позитивные эмоции.

Леся Никитюк в селе Опишня Фото: Леся Никитюк/ Instagram

Напомним, 19 октября 2023 года Леся Никитюк в свой день рождения рассказала, о чем мечтает больше всего. Телеведущая говорила о победе Украины в войне с захватчиками и о взаимопонимании между украинцами.