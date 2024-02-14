Забудьте о них: от какого дизайна маникюра, лучше отказаться в 2024 году

Маникюр — это та процедура на которую большинство женщин всегда найдут время. Накануне обязательно подобрав идею. Конечно, это ответственная задача, ведь маникюр женщины, это то, что она, ее муж и окружающие будут видеть каждый день в течение минимум 2 недель.

Женщины как никто другой знают и понимают, что такое трудности при выборе дизайна для ногтей. Именно поэтому, чтобы у женщин было меньше колебаний, Фокус приготовил подборку антитрендов женского маникюра в 2024 году.

Яркие дизайны

Яркие ногти долгое время были одним из трендовых в мире маникюра. Многие люди использовали насыщенные цвета, которые выражали их индивидуальность и творчество через ногти. Многие женщины отдавали предпочтение ярким кислотным цветам, дополняли это все наклейками, бусинками и так далее. Однако в этом сезоне о таком варианте маникюра лучше забыть. На замену в 2024 году придет минимализм, сдержанность и простота. Но не стоит унывать, в тренде останутся яркие оттенки розового и зеленого.

Длинные ногти

Длительное время одним из самых популярных трендов в мире маникюра были длинные ногти. Но обладатели больших размеров, как никто другой знают, что такой маникюр не практичен, не удобен, а также часто ломается и отслаивается. Именно поэтому со временем женщины начали отдавать предпочтение более практичным размерам ногтей. Поэтому в 2024 году длинные ногти будут считаться безвкусицей и шароварщиной.

Нарощенные ногти

Наращенные ногти всегда были в тренде, поскольку они позволяли любой женщине воплотить свои желания и иметь длинные и красивые ногти. Однако со временем, этот тренд все же превратился в безвкусицу. В 2024 году женщинам рекомендуют отдавать предпочтение естественной длине ногтей и соответственно натуральности.

Мастера ногтевой индустрии отмечают, что нет некрасивых ногтей или длины, главное правильно подобрать форму и цвет и ваши руки будут выглядеть привлекательно и естественно.

Темно-красный цвет

Темно-красный цвет ногтей был одним из самых популярных трендов в мире маникюра. Считалось, что он выглядит роскошно, стильно и элегантно. Темно-красный цвет ногтей был универсальным выбором для многих женщин. Однако в 2024 году этот вариант покрытия ногтей будет считаться не модным. Специалисты по нейлиндустрии рекомендуют обратить внимание на другие оттенки красного, например, светло-красный.

Чрезмерный дизайн

Ранее популярным среди женщин был максимальный набор на ногтях. Сейчас же все потихоньку отходит на задний план, именно поэтому женщины предпочитают более простые, быстрые и сдержанные варианты маникюра. В 2024 году стоит придерживаться правила минимализма и ничего лишнего.

Желейные ногти

Желе-ногти — это стиль маникюра, который в 2023 году приобрел большую популярность через сеть Тик-ток. Этот тренд предусматривал применение специальных гелевых лаков или геля для создания насыщенного, прозрачного и голубого эффекта на ногтях. Однако, уже в 2024 году, о нем лучше забыть. Стоит отдавать предпочтение более минималистичным оттенкам и цветам.

Геометрический дизайн

Геометрический дизайн в 2023 году стал одним из самых популярных трендов в мире. Этот вариант дизайна включал в себя использование геометрических форм, линий.

Часто можно было встретить женщин с геометрическим дизайном на ногтях, например, кругами, треугольниками, квадратами, ромбами и тому подобным. Эти фигуры часто применяли для создания абстрактных и минималистичных изображений. Однако, в 2024 году, стилисты рекомендуют забыть об этом виде дизайна. Поскольку такой вариант ногтей в этом году будет считаться не модным.

Напомним, ранее мы писали яркие идеи сине-желтого маникюра, который будет выглядеть стильно. Кроме этого, Фокус писал о модных цветах маникюра 2024 г. Напомним, ранее мы писали яркие идеи сине-желтого маникюра, который будет выглядеть стильно. Кроме этого, Фокус писал о модных цветах маникюра 2024.