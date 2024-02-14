Украинский маникюр стал хитом в мире: в чем его фишка

Оказалось, что один из способов делать маникюр прозвали "украинским", потому что именно так его делают в салонах, которые открыли эмигранты из нашей страны. И украинский маникюр уже произвел фурор.

Ранее TikTok буквально был одержим итальянским маникюром — методом, при котором край каждого ногтя остается свободным от лака, чтобы создать иллюзию удлиненных ногтей. Также был популярен "чистый" маникюр. А теперь, если верить трендам и хештегам в соцсетях, популярность набирает украинский гель-маникюр. Об этом пишет Refinery29.

Хэштег #ukrainiannails, предлагающий уроки DIY и видеоролики, имеет почти 70 миллионов просмотров в TikTok. Но что отличает украинский маникюр от обычного маникюра и почему TikTok убежден, что он лучше?

Что такое украинский маникюр?

"В Украине у нас очень высокие стандарты в сфере косметических услуг. Украинский маникюр высочайшего качества и предполагает точную работу с кутикулой. Фактически наши мастера используют технику маникюра "комби", — говорят Яна Галиева и Мария Шарова, владелицы салона красоты на лондонской улице Карнаби.

Украинский маникюр

Ваш мастер маникюра, скорее всего, будет использовать электрическую машинку с насадками, чтобы удалить старый лак с ногтей и очистить ногтевое ложе. Также отмершие частицы кутикулы удаляют насадкой меньшего размера, используются ножницы и щипчики для кутикулы.

Мастера маникюра обычно отдают предпочтение гель-лаку во время украинского маникюра не только потому, что он держится намного дольше, чем обычный лак, но и потому, что на нем легко создать апекс (своеобразную вершину искусственной ногтевой пластины, которая формируется при нанесении моделирующего вещества на натуральный ноготь и является точкой, где покрытие имеет наибольшую толщину).

Украинский маникюр

Это предполагает нанесение гель-лака на самую слабую часть ногтя (обычно на кончик), чтобы укрепить его, хотя это больше в эстетических целях. Это чем-то напоминает наращивание ногтей акрилом.

Чем украинский маникюр отличается от обычного гелевого?

Поклонницы украинского маникюра в Европе и США отмечают, что он призван обеспечить максимально качественный маникюр. Так что лак держится очень долго, а сами ногти выглядят очень аккуратно и ухоженно. Они с изумлением отметили, что теперь лак держится около месяца и делать новый маникюр приходится только потому, что отрастают сами ногти, а вовсе не потому, что лак облупился.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в моду вернулся любимый стиль маникюра принцессы Дианы.