Как в "Пятом элементе": летающие такси появятся в Дубае уже в следующем году

Летающие такси появятся в небе Дубая уже в 2025 году. И будут летать с невероятной скоростью в 320 км/ч.

Производитель летающих такси подписал с Дубаем соглашение о коммерческих рейсах с 2025 года. Так что уже скоро кадры из фантастических фильмов вроде "Пятого элемента" станут реальностью. Ранее в Дубае анонсировали гонки в реактивных костюмах. Об этом пишет Daily Mail.

В научно-фантастических фильмах, таких как "Звездные войны" и "Пятый элемент", уже давно изображены города с летающими такси, которые мчатся по воздуху на высоких скоростях. Наконец, кажется, что эта высшая форма удобства скоро появится в реальном мире.

Калифорнийская компания Joby Aviation заявляет, что уже в следующем году начнет организовывать коммерческие поездки на летающих такси по Дубаю.

Винтовые такси компании предназначены для перевозки пилота и четырех пассажиров со скоростью до 198 миль/час (320 км/час).

Летающее такси

При такой скорости перелет из аэропорта Дубая на Пальму Джумейру, городской архипелаг искусственных островов и туристическую точку, займет всего 10 минут — поездка, которая сейчас занимает 45 минут на автомобиле.

Фирма подписала соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая (RTA) о запуске там услуг воздушного такси к началу 2026 года, при этом Joby планирует начать работу уже в следующем году.

"Для меня большая честь сотрудничать с правительством Дубая, чтобы продемонстрировать всему миру ценность экологически чистых авиаперевозок", — сказал ДжоБен Бевирт, основатель и генеральный директор Joby Aviation.

Летающее такси Джоби известно как самолет вертикального взлета и посадки — тип летательного аппарата, который может взлетать прямо в воздух, вместо того, чтобы сначала набирать скорость вдоль земли, что снижает потребность в взлетно-посадочной полосе.

По словам представителей компании, оснащенный шестью электродвигателями, он обеспечивает плавность хода, которая больше похожа на поездку во внедорожнике, чем на самолете.

Летающее такси

Джоби также подписал соглашение с британской компанией по доставке Skyports, которая спроектирует, построит и будет эксплуатировать четыре "вертипорта" по всему Дубаю для запуска такси из аэропорта.

Запас хода воздушного такси составляет 100 миль (160 км), прежде чем он разрядится, поэтому оно не подходит для полетов на дальние расстояния.

Так же, как и революция электромобилей, которая происходит на земле, такси Joby полностью электрические, то есть не выделяют токсичных загрязняющих веществ.

Компания Joby, которая в октябре начала тестовые полеты с пилотом на борту в Калифорнии, также подписала соглашение с британской компанией доставки Skyports.

Joby выполняет тестовые полеты в США с октября, а в ноябре совершил показательный полет в Нью-Йорке.

Летающее такси в Нью-Йорке

Это был первый в истории полет электрического воздушного такси в городе и первый раз, когда такие машины летали в городских условиях.

Joby — не единственная компания, стремящаяся запустить летающие такси в Дубае, хотя калифорнийская компания теперь имеет эксклюзивное право эксплуатировать там воздушные такси.

Лондонский стартап Bellwether Industries завершил испытательный полет своего полностью электрического прототипа вертикального взлета и посадки в городе в конце 2021 года.

Тем временем немецкая компания Volocopter собирается перевозить пассажиров по Парижу на летних Олимпийских играх в этом году.

Компания уже выполнила успешный испытательный полет своего VoloCity VTOL, который больше похож на вертолет или гигантский дрон, чем на автомобиль.

Напомним, ранее в Дубае анонсировали строительство самой высокой в мире башни с часами.