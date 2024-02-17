Овен, Лев и Стрелец: финансовый Таро-прогноз для знаков огня на весну 2024

Какой будет весна 2024 для представителей самой экспрессивной стихии — знаков Огня и что в целом ожидает представителей знаков Зодиакального круга — в таро-прогнозе на три месяца.

Зима 2024 года подходит к концу — осталось всего две недели до окончания холодов и мы на пороге весны. Сезон выдался непростым для украинцев, впрочем, как и для всего населения Земли: смена энергий ввиду перехода трансформационного Плутона в знак Водолея многих погрузил в тяжелые и депрессивные состояния, ведь далекая планета зашла в новое положение на целых 20 лет, а это означает не только смену энергий, но и глобальную смену эпох. Поэтому каждый ощутил на себе влияние "перезагрузки" и продолжит ощущать до конца февраля 2024. Во всей этой неразберихе планетарного масштаба приходится не только выживать, но и пытаться преуспевать. Делаем Таро0прогноз для всех знаков стихии Огня на весну 2024 года.

Овен

Финансовый Таро-прогноз для Овнов на весну 2024

У Овнов могут случиться кражи в течение весны 2024 или внезавпные затраты на неприятные события или вещи первой необходимости в домашнем обиходе. Вы будете бояться траить ресурсы, опасаясь невозможности их вернуть или заработать больше. К слову, ваши опасения, в какой-то мере справедливы: вам действительно стоит экономить в этот период.

При этом, вам не стоит бояться потери положения или должности — она будет за вами, а вот возможности и пути решения задач в этот период могут приходить тяжело. Зато есть вероятность разрешения финансового конфликта или имущественного суда, которое сможет помочь решить некоторые проблемы в бюджете.

Лев

Финансовый Таро-прогноз для Львов на весну 2024

Весна 2024 — далеко не самый плодородный период для представителей знака. Стагнация, смена работы, отдаленные и туманные перспективы. Повышенная ответственность, которые трудно нести. В марта вам будет тяжело выйти из эмоционального упадка и вернуть энергию, это может повлечь финансовые потери, ведь наш эмоциональный фон, как правило, оказывает прямое влияние на денежный канал.

Этот период больше подойдет для того, чтобы строить эффективные планы и мечтать, а не действовать. Потому что на действия у вас, скорее всего просто не будет достаточно энергии. Правда, именно в этот период вы можете обрести хороших друзей или партнера для бизнеса. Одним словом, период противоречивый и не самый простой, но довольно интересный, с возможностью заложить фундамент на будущее.

Стрелец

Финансовый Таро-прогноз для Стрельцов на весну 2024

А вот к Стрельцам идет перспективный и финансово наполеннный период. Хорошие доходы, неожиданные денежные поступления, выгодные договора или удачное предложение по работе. Весной 2024 у вас возможны командировки с хорошим результатом или интересные поездки, которые принесут эмоциональное наполнение и отдых.

Главное для вас сейчас не злоупотребялть алкоголем и не пребывать в иллюзиях относительно близких и, в первую очередь, самого себя. Период будет для вас полон возможностей. Главное фокусировать внимание на главном, а не второстепенном.