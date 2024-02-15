Бен Аффлек провел День влюбленных с бывшей женой (фото)

У Бена сложились крепкие отношения с бывшей женой. Они воспитывают троих общих детей и развелись в 2018 году.

51-летний американский актер Бен Аффлек встретился с бывшей женой Дженнифер Гарнер, 51, в Лос-Анджелесе на День святого Валентина 2024. Об этом пишет Page Six.

Аффлек прибыл забрать своего сына Сэмюэля. Оскароносный актер вел напряженный разговор по мобильному телефону.

Во время встречи со своей бывшей женой Бен был одет в повседневную одежду.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Возлюбленный Джей Ло был в черной футболке. Он соединил ее с узкими джинсами и кроссовками Nike.

Гарнер тем временем продемонстрировала образ с белой футболкой, украшенной красным текстом на груди. Она контрастировала с черными спортивными штанами и цветными кроссовками, а в руке актриса носила черную куртку.

К луку мама троих детей добавила массивные солнцезащитные очки.

Сейчас Аффлек женат на певице Дженнифер Лопес, с которой воссоединился после многих лет разлуки и браков с другими людьми.

Джей Ло родила дочь Эмму и сына Макса от певца Марка Энтони. Между тем оскароносный актер стал отцом трех наследников от Дженнифер Гарнер: Вайолет, Серафины и Самюэля.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, планировала ли Дженнифер Лопес воссоединиться с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о "помощи" любовных писем Бена Аффлека Джей Ло.