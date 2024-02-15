Одежда с какими принтами стоит добавить в свой гардероб в 2024 году

Мир моды насколько разнообразен, что не успеваешь оглянуться, как уже в моде другие цвета, принты и фасоны. Конечно мода — понятие субъективное и каждый в праве выбирать то, что ему по вкусу, однако под давлением общества все же в гардероб просачиваются новые тренды.

Конечно с приходом нового сезона меняется и модная не только на фасоны и цвета, но и на принты. Принт на одежде всегда является одним из важных трендов в модной индустрии. Именно поэтому Фокус подготовил подборку самых трендовых принтов 2024 года.

Вертикальные полоски

Одежда в полоску быть одним из трендов моды 2024 года. Этот стиль имеет классический и элегантный вид, что добавляет шарма любому наряду.

В 2024 году принт в полоску продолжит быть в тренде. Однако стоит обратить внимание именно на ее расположение. Лучше всего выбирать вертикальную полоску, она в 2024 году будет считаться одним из стильных принтов. Кроме этого, что этот принт будет в моде, он еще и визуально удлиняет телосложение. Поэтому особое внимание на этот принт стоит обратить женщинам с низким ростом.

Вы спокойно можете приобрести в свой гардероб рубашку или платье в полоску, а также комбинировать этот принт с другими вещами в вашем гардеробе. Для более креативного образа, попробуйте сочетать одежду в полоску с яркими аксессуарами или обувью. Не забывайте, что мода это о выражении вашей личности, поэтому главное — чувствовать себя комфортно и уверенно в выбранном стиле.

Графические цветы

Цветочные принты являются одним из самых популярных трендов моды и являются трендом уже несколько сезонов. Он появился весной 2022 года и быстро завоевал популярность среди женской аудитории. Цветочные принты можно увидеть на различных вариациях одежды, включая платья, юбки, блузы, брюки и даже обувь. Этот тренд создает свежий и женственный образ, добавляя романтики. Кроме этого, этот принт является очень женственным, именно поэтому он часто падает в выбор женщинам.

Одежду с цветочным принтом можно комбинировать с различными стилями и аксессуарами, создавая изысканный и стильный образ. Однако с цветочным принтом лучше быть осторожным, поскольку большие и массивные цветы на одежде могут добавить несколько лишних килограммов и лет. А вот мелкий цветочный принт уже успел выйти из моды. Именно поэтому в 2024 году приобрел популярность графический цветочный принт, который выглядит более стильно и интересно.

Фото: oksana_matskivv/instagram

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Горошек

Гороховый принт на одежде является одним из последних трендов моды. Он имеет свои корни еще с далеких 50-х. Своей простотой он добавляет вкуса и изысканности к образам. Этот классический вариант принта с подтоном ретро, который способен придать образу стиля и женственности.

Гороховый принт актуален на различных вариациях одежды, таких как платья, юбки, блузы, брюки и тому подобное. Он добавляет яркости гардеробу и может быть отличным выбором для любого сезона. Одежда в горошковый принт удачно сочетается с различными аксессуарами, поэтому в 2024 году вы спокойно можете добавить этот принт в свой гардероб.

Арлекино

В 2024 году стоит обратить внимание на такой вариант принта на одежде как Арлекино. О чем идет речь. Популярным принтом Арлекино является использование геометрических фигур, таких как ромбы, треугольники и квадраты. Такой дизайн можно найти на платьях, блузах или даже брюках.

Также принт Арлекино это о цветовом контрасте, а именно об использовании ярких цветов, таких как красный, синий, желтый или зеленый. Такой контраст между цветами добавляет интереса и выразительности.

Кроме этого, Арлекино может быть отличным дополнением к другим принтам, например, полосок, цветочных мотивов или анималистических узоров. Комбинирование различных принтов создает уникальный стиль.

Если вы не хотите покупать одежду в стиле Арлекино, можно попробовать приобрести аксессуары с таким принтом. Например, шарф, сумка, панама или даже шорты с рисунками Арлекино.

Волны

Волны на одежде — это популярный тренд, который завоевывает все больше приверженности в модном мире. Он добавляет живости и стиля. Одежду с волнистыми рисунками можно найти на различных вариациях одежды, от коктейльных платьев до повседневных футболок и джинсов.

Волны на одежде можно сочетать с другими трендами, например, с дворцовыми брюками, широкими юбками или кулетами для создания модного образа. Также можно экспериментировать с различными цветами и принтами, от ярких до приглушенных оттенков, чтобы подчеркнуть свой стиль.

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