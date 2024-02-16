Злость, страх, надежда и любовь: как ждут своих любимых с войны украинские звезды (фото)

Свои истории любви и надежды рассказали Валентина Хамайко, Наталка Денисенко, Маша Ефросинина, Дарья Легейда и Евгения Гапчинская. У всех этих женщин мужья воюют в российскими оккупантами.

Украинские звезды шоу-бизнеса также волнуются и переживают, ожидая с фронта своих парней и мужей, воюющих в рядах ВСУ. Фокус собрал истории нескольких "звездных" украинок, близкие мужчины которых сейчас защищают Украину от российских оккупантов.

Валентина Хамайко

У ведущей "Сніданку з 1+1" Валентины Хамайко на фронте муж Андрей Онистрат. В зону боевых действий мужчина ушел вслед за своим старшим сыном Орестом, которого российские оккупанты убили летом 2023 года. Валентина рассказала журналистам "Фактов", что муж не советовался с ней, когда решил пойти защищать Украину, поэтому 25-го февраля 2022 года пошел в военкомат Соломенского района. А мобилизовался в августе того же года.

"Единственное, что он мне сказал: "Как я могу не пойти? Остап служит. Рано или поздно мои сыновья зададут мне вопрос: а где в это время был ты?" И я тогда подумала, действительно, какое имеет право Андрей быть дома, если его сын там?" — объяснила ситуацию украинская телеведущая.

Хамайко отметила, что, когда муж приезжает домой, она чувствует, как его изменила война. Поэтому женщина старается вкладываться в развитие отношений с любимым человеком и развивать их.

Валентина Хамайко спокойно восприняла решение мужа Андрея Онистрата уйти на фронт Фото: Валентина Хамайко/ Instagram

Наталка Денисенко

Наталия Денисенко — украинская актриса театра, кино и дубляжа, диктор, режиссер и телеведущая. Известна украинцам по работам в фильмах и сериалах "Когда прошлое впереди", "Сказка старого мельника", "Столетье Якова", "Крепостная", "Село на миллион". 1 апреля 2017 года вышла замуж за коллегу актера Андрея Фединчика, который запомнился украинцам по роли в фильме "Круты 1918". В 2022 году с началом войны в Украине мужчина сразу пополнил ряды теробороны Житомира.

Звезда сериала "Крепостная" недавно призналась, что вела с мужем интим-переписку для того, чтобы поддержать их отношения на расстоянии.

"У нас был период секса онлайн и всех этих эротических переписок. Потому что как еще женщина с мужчиной могут поддерживать отношения на расстоянии? Понятно, что для многих это может быть довольно трудно, если раньше не было такой сильной эмоциональной привязки. Но мы с Андреем очень старались", — сказала Наталка Денисенко.

Артистка добавила, что и сейчас, когда ее муж Андрей Фединчик приезжает домой, она уделяет ему все свое внимание, даже работу отменяет, чтобы быть рядом с ним.

В 2022 году с началом войны в Украине муж Наталки Денисенко сразу пополнил ряды теробороны Житомира. Фото: Наталья Денисенко/ Instagram

Маша Ефросинина

Муж ведущей — бизнесмен Тимур Хромаев — на фронте с 2022 года. Он ушел в армию добровольцем. Подразделение Тимура занимается радиоэлектронной борьбой.

В четверг, 14 февраля, на своей странице в социальной сети Instagram Ефросинина опубликовала пост, посвященный мужу. Оказывается, ровно 22 года назад пара призналась друг-другу в любви. Также телеведущая рассказала о том, какие чувства испытывает к мужу сейчас.

"Я злюсь, что ты оставил меня одну с детьми и проблемами..и одновременно горжусь твоим решением идти защищать свою страну и нас. Я ненавижу, что, когда ты в Киеве, ты постоянно на телефонах и в части… и одновременно тихо радуюсь, потому что, благодаря вашим с командой успехам, тебя теперь вызывают в подразделение, и мы можем снова ходить на свидания", — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина написала о чувствах к мужу, который воюет в прфиронтовой зоне, в День всех влюбленных Фото: Instagram mashaefrosinina

Дарья Легейда

Муж артистки Дмитрий Сова, известный украинцам по роли в ленте "Село на мільйон", оказался на фронте осенью 2023 года. Артист рассказал в интервью kp.ua, что пошел вместе с тестем в военкомат еще в начале полномасштабной войны. Тогда им вручили повестки и сказали ждать.

Актер рассказал, что они не сидели, сложа руки. Дмитрий занялся волонтерством, а затем нес службу в ТрО. Наконец, артист снова пошел в военкомат. Когда там узнали, какая у него военная специальность, сказали, что ему вскоре перезвонят. В июне Дмитрия призвали на службу.

К слову, по словам Совы, сама Дарья Легейда хотела стать боевым медиком.

"Даша активно волонтерит. Три раза в неделю с девочками помогают в госпиталях раненым. Общаются с ребятами, разносят продукты. Чаще всего в Институте ортопедии и травматологии", — сказал актер.

Звездная пара активно помогает приближать победу Украины: Дмитрий Сова выполняет боевые задачи на фронте, а Дарья Легейда волонтерит в госпитале для раненых военных Фото: Даша Легейда/ Instagram

Евгения Гапчинская

Дмитрий Гапчинский служит в рядах ВСУ с 24 февраля 2022 года. В ноябре 2023 года украинская художница рассказала о том, что ее любимій человек получил ранение. Сейчас он находится в больнице: мужчине миной разорвало кисть, три осколка попало в спину. В Харькове Дмитрию уже сделали первую операцию — пересадили кожу с ноги на руку. Второе оперативное вмешательство произвели в Киеве.

Художница рассказала журналистам, что муж ничего не говорит ей о войне. Также она призналась о моменте, который был наиболее жутким для нее. Тогда Дмитрий приехал домой и оставил вещи для стирки.

"Когда он пришел после первой ротации, самое страшное – это запах. Когда он пришел и сбросил все возле стиральной машины, у меня поднялись волосы. Запах был страшный. Был запах мертвых людей, гари. Это самое страшное", – сказала Евгения.

Муж Евгении Гапчинской получил ранение и уже пережил две операции Фото: Евгения Гапчинская/ Instagram

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинских звезд продолжает использовать русский язык и как они это объясняют. Александр Кривошапко, Иван Дорн и Вера Брежнева с началом полномасштабного вторжения в Украину пытались полностью перейти на украинский язык в общении и творчестве. Однако постепенно звезды все же вернулись к русскому языку.

Отметим, что звезда "Крепостной" рассказала, как поддерживает отношения с мужем. Актер Андрей Фединчик, который сейчас служит в ВСУ, редко бывает дома, поэтому Наталья Денисенко начала практиковать с любимым эротическую переписку. Кроме того, когда пара встречается дома, Наталья и Андрей стараются посвятить больше времени своим отношениям.