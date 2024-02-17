"Готов помочь": принц Гарри не против вернуться к королевским обязанностям, – СМИ

Герцог Сассекский в беседе с друзьями отметил, что готов разделить часть обязанностей с братом, принцем Уильямом. Однако эксперты скептически относятся к тому, что это как-то возможно.

После того как у короля Чарльза III обнаружили рак, а Кейт Миддлтон выздоравливает после операции на брюшной полости, принц Гарри готов взять на себя часть королевских обязанностей, чтобы поддержать брата Уильяма. Об этом он рассказал близким друзьям, пишет Daily Mail.

По информации таблоида, герцог Сассекский имел с отцом "несколько теплых разговоров".

Однако королевский журналист Хьюго Викерс уверяет, что "ни одна из сторон" не хочет, чтобы Гарри и Меган вернулись в Великобританию, несмотря на предполагаемую "оливковую ветвь".

"Лично я на самом деле не думаю, что кто-либо желает, чтобы он вернулся домой в данный момент и снова приступил к исполнению королевских обязанностей. Он не может внезапно снова приступить к исполнению королевских обязанностей, в нынешних обстоятельствах это довольно долгий путь. Всегда можно помириться. Всегда можно разобраться, но не так быстро. Так что нет, вот ответ", – заявил он.

Викерс добавил, что Чарльз – единственный из королевской семьи, кто не оставлял попыток наладить отношения с принцем Гарри после скандальных интервью на американском телевидении, выхода мемуаров с нападками на Виндзоров и других не менее неприятных поступков.

Гарри ушел с поста действующего члена королевской семьи вместе со своей женой, герцогиней Сассекской, в 2020 году, после чего пара переехала в США. Сейчас король стремится примириться и чаще видеться со своим сыном и считает, что это пойдет на пользу монархии.

"На всех практических уровнях для семьи имеет смысл собраться вместе, чтобы поддержать короля, пока он болен. За последние годы с обеих сторон было много сказано, но это никогда не умаляло фундаментальных кровных уз, и теперь есть прагматические аспекты, которые следует учитывать, причем благополучие короля и Кейт имеет первостепенное значение. Детали встречи в Кларенс-Хаусе и последующих разговоров являются конфиденциальными, но есть ощущение, что эта договоренность может сработать", – делится информацией другой источник.

В Букингемском дворце подобные предположения никак не комментируют.

Сейчас на себя большую часть обязанностей взял принц Уильям, и в СМИ уже поговаривают о том, что монарх может вскоре передать ему трон. Также на мероприятиях чаще стала появляться сестра короля, принцесса Анна, и другие члены семьи.

Кейт Миддлтон планирует выйти на публику не ранее конца марта.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл поменяли фамилию своим детям.