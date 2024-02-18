Лишнего не заплатят: три самых экономных знака Зодиака

Астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые слишком скрупулезно относятся к трате денег. Они не отличаются щедростью, а экономия для них — любимое занятие, которое приносит удовольствие.

Про самые экономные знаки Зодиака рассказала астролог OLGA STELLA.

Козерог

Козероги — жадины в самом каноничном понимании этого слова: они экономны, легко и быстро копят на свою мечту, готовы отказывать себе и экономить на всем ради поставленной цели. Сами же Козероги считают себя расчетливыми и благоразумными, но порой это может переходить все разумные пределы.

Дева

Девы очень ответственно относятся к тратам, которые не считают жизненной необходимостью. Вы не сможете убедить Деву содержать кого-то за свой счет, например, на регулярной основе давать взаймы или покупать дорогие безделушки. На свою семью денег, однако, Дева при необходимости не жалеет, но основательно будут задумываться над каждой тратой.

Телец

Тельцы не отличаются щедростью, а экономия для них — любимое занятие, которое приносит удовольствие. В отношении денег Телец настроен захватнически. Разозлите меня, я потрачу все на себя — оптимальная модель мира Тельца. Однако Тельцы могут быть невероятно щедры, если влюбляются по-настоящему. Отдать все любимому для них не составит труда до тех пор, пока чувства зашкаливают. Когда же любовь пройдет и пелена спадет с глаз, стратегия кардинальным образом изменится.

Также Фокус писал три самых избалованных знака Зодиака