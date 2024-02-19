Даша Кацурина показала трогательные кадры Дантеса с ее сыном (фото)

У знаменитостей появился новый домашний любимец. Пара рассказала о лабрадудле Василие.

Даша Кацурина показала трогательные кадры Владимира Дантеса с ее сыном Иваном. Семейными снимками дизайнер делится в телеграм-канале.

Мама двоих детей показала их нового домашнего любимца — лабрадудля Василия. С собачкой уже познакомились дети Даши, в частности, двухлетний Иван.

"А вот и Василий, Василию 2 месяца, порода лабрадудль, Василий будет очень большим мальчиком", — написала Кацурина.

На одном из фото Владимир Дантес держал Василия в руке, а другой взял за руку сына возлюбленной. Они позировали на фоне лестницы.

Владимир Дантес с сыном Даши Кацуриной Фото: Телеграм Даші Кацуріної

Также лабрадудль лежал возле обуви. А на одном из кадров Василий и Иван позировали вместе на диване.

Новый домашний любимец Даши Кацуриной и Владимира Дантеса Фото: Телеграм Даші Кацуріної Сын Даши Кацуриной и лабрадудль Василий Фото: Телеграм Даші Кацуріної

В частности, на одном из семейных снимков появились Даша и Владимир вместе с новым домашним любимцем.

Владимир Дантес и Даша Кацурина Фото: Телеграм Даші Кацуріної

Музыкант и дизайнер начали встречаться в 2022 году. Долгое время звездная пара строила отношения на расстоянии, ведь Даша Кацурина с двумя детьми, Александрой и Иваном, жили в Польше. Впрочем, в конце 2023 года они окончательно вернулись в Украину и теперь живут вместе с Дантесом в просторном доме под Киевом.

Напомним, Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми Миши Кацурина.

Также Фокус писал о дне рождения дочери Даши Кацуриной.