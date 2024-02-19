Видеть очень больно: звезда "Школы" показала, во что превратил ее дом "русский мир" (видео)

Ирина Кудашова в первые попала в свою квартиру в Чернигове после того, как она пострадала от взрывов. В ней, как минимум, поврежден балкон, который буквально разгромило взрывной волной.

Звезда сериала "Школа" — украинская актриса Ирина Кудашова показала, во что российские оккупанты превратили ее квартиру в Чернигове. Видеокадры артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram в воскресенье, 18 февраля.

В коротком видеоролике Кудашова стоит, одетая в белую куртку, посреди комнаты. Камера телефона выхватывает уничтоженный воздушной волной балкон и разбросанные по комнате вещи. За окнами квартиры — такие же, оставшиеся без окон здания. Рядом с одним из них — заржавевшие остовы легковых машин.

"Мой дом. Вживую это видеть очень больно", — подписала она видео.

Кудашова добавила, что только сейчас ей удалось впервые попасть в свою черниговскую квартиру.

Украинцы в комментариях выразили актрисе свое сочувствие:

Мне очень жаль. Держитесь.

Никогда не простим. Всегда будем помнить.

Мои искренние соболезнования, Ирочка.

Я каждый раз, когда прохожу мимо этого дома, то выступают слезы. Я из Донецкой области Бахмутского района. Моего дома нет и не будет никогда.

Отметим, что Ирина Кудашова родилась в Чернигове, в популярном украинском сериале "Школа" она сыграла роль Ники Тихоновой.

Напомним, 16 февраля мы писали о том, что 82-летний композитор Игорь Поклад и его жена пострадали от атаки ВС РФ. Светлана Поклад как раз направилась к окну, чтобы его закрыть, когда ее отбросило взрывной волной. Однако даже после этого женщина нашла в себе силы помочь мужу спуститься в укрытие.

А 13 февраля мы рассказывали, как украинская актриса расплакалась, говоря о родных в оккупации. В селе Великая Лепетиха Херсонской области у Виталини Библив остались тетя и дядя. Есть у актрисы и родственники в РФ, однако с ними она прекратила общение.