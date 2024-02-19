Умер отец будущей королевы Иордании: что известно о трагедии (фото)

Бизнесмен и генеральный директор группы компаний "Аль-Саиф" умер на 72-м году жизни. Он являлся президентом группы Al Saif, которая работает в области здравоохранения, ухода и строительства.

В Иордании 19 февраля объявили трехдневный траур в связи со смертью отца принцессы Раджвы — 71-летнего Халида ибн Мусаид Аль-Саифа. Об этом сообщает Arabian Royal Agency на своей странице в социальнйо сети Х (ранее — Twitter).

"Королевский двор Иордании скорбит о кончине г-на Халида Аль Саифа, отца принцессы Раджвы Аль Хусейна. Королевский двор Иордании объявил трехдневный официальный траур", — говорится в сообщении.

В СМИ появилась информация о смерти отца принцессы Иордании Фото: Скриншот

Информацию о смерти тестя подтвердил и наследный принц Аль-Хусейн. Он также опубликовал совместное фото с отцом своей жены.

"С глубокой печалью и скорбью мы прощаемся с моим любимым тестем. Мы всегда будем помнить его доброту, щедрость и честность. Пусть Бог ниспошлет ему милость и дарует нам терпение и силы", — написал кронпринц на своей странице в социальнйо сети Instagram.

Кронпринц Иордании Аль-Хусейн подтвердил информацию о смерти своего тестя

Известно, что Халид бин Мусаид бин Саиф бин Абдель Азиз Аль-Саиф родился в 1953 году. Он являлся президентом группы Al Saif, которая работает в области здравоохранения, ухода и строительства, и одним из директоров транспортной компании "Аль-Саиф". Он начал работать с отцом в раннем возрасте, в 1987 году. Халед Аль-Саиф получил степень бакалавра гражданского строительства в Американском университете Бейрута.

Напомним, в конце января мы писали о том, что королева Иордании Рания трогательно обратилась к мужу в его день рождения. Король Абдалла II 30 января 2024 года отметил 62-летие. Его поздравили поклонники и жена.