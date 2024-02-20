Мобилизованный ведущий телемарафона Дрималовский показал, как проходят его будни (фото)

Орест Дрималовский сейчас проходит активную подготовку и обучение для участия в боевых действиях. Вместе с другими мобилизованными он учится выживать во время атаки беспилотников, копать укрепсооружения и оказывать медицинскую помощь на поле боя.

Ведущий национального телемарафона Орест Дрималовский, которого недавно мобилизировали в ВСУ, рассказал, как проходит его обучение в армии. Соответствующие посты телеведущий опубликовал на своей странице в социально сети Instagram.

"Атмосфера – братство. Никакого пренебрежения новобранцами. Боевые сержанты, боевые офицеры. Некоторые после ранений. Учат не для галочки в журнале. Только то, что нужно. То, что действительно спасает жизнь", — рассказал Дрималовский.

По его словам, военные, которые сейчас обучают новобранцев, заботятся о каждом, как о собственном сыне. Также Дрималовский остался доволен качеством питания в Вооруженных силах Украины: утверждает, что все очень вкусно, сытно и подается вовремя.

Среди боевых сотоварищей телеведущего оказались люди различных профессий и социального статуса: строители, финансисты, учителя, официанты, вчерашние бармены, барберы и даже браконьеры. Однако всех их объединяет желание защитить свою страну от российских оккупантов.

Также Орест Дрималовский поделился тем, что уже выучил клятву десантника и запостил свою фотографию в зимней военной форме.

Орест Дрималовский опубликовал свою фотографию в зимней форме ВСУ Фото: Орест Дрималовский/ Instagram

"Обнимаю и посылаю немного морозного холода в ваши теплые дома", — подписал телеведущий фото.

Ведущий национального телемарафона также показал, как сейчас проходит его обычное утро.

"Ночью спал, как убитый. Не лучшее сравнение для пехотинца, согласен. Но это верно. После второй недели учений хочется одной — хорошо и достаточно поспать. Лишь только открыл глаза. Лежу в своем теплом спальнике. Руками нащупываю телефон и пишу эти строки в инстаграмме. Со стороны доигрывает оркестр моих собратьев. Кто как храпит — различаю, не поднимая голову. Люди устали", — написал Дрималовский.

По его словам, сейчас мобилизованные готовятся к самому худшему: к траншеям и окопам, штурмам, обстрелам из авиации, артиллерии, дронов. Пока беспилотники над головой Дрималовского и его боевых товарищей учебные: они сбрасывают, вместо боеприпасов, мандарины. Однако и их игнорировать нельзя, ведь в зоне боевых действий сброшенная таким БПЛА "мандаринка" забирает жизни.

Кроме этого мужчин роют окопы и другие укрепсооружения в полной амуниции (бронежилеты и каски), использую саперные лопаты. Иногда приходится помогать тем товарищам, которые не справляются. Также мобилизованых обучают вытаскивать раненых из-под огня условного противника и накладывать турникеты на скорость.

"Все понимают: хочешь выжить – готовься. Стреляй точнее. Падай быстрее. Закапывайся поглубже", — отметил Орест.

Орест Дрималовский показал, как проходят его будни во время подготовки к боевым действиям Фото: Орест Дрималовский/ Instagram

Украинцы поддержали мужчину в комментариях:

Блин, вот мандариновый трэш. Звучит весело, пусть так будет в реальности.

Берегите себя и спасибо, что делиться своими фронтовыми исповедями.

Сил и терпение вам, ребята.

Добра и выносливости, берегите себя.

Берегите себя! Пусть все удается в обучении.

Спасибо за каждое слово — после твоего сообщения верю в нас еще немного больше.

Напомним, в начале февраля ведущий телемарафона в прямом эфире объявил, что его мобилизуют в ВСУ. Орест Дрималовский рассказал, что получил повестку и поэтому покидает телевизионную студию. Он поделился, что был морально готов к этому и хочет воспринимать мобилизацию "как вызов".

Также мы писали о том, что Виталий Козловский опроверг слухи, что он больше не в ВСУ. Артиста мобилизовали в начале августа 2023 года. После чего певец активно освещал свою жизнь в армии. Однако впоследствии он полностью исчез из социальных сетей, чем обеспокоил своих поклонников. Недавно появилась информация, что Козловский больше не служит в армии.