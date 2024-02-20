"Подарок Бога": Алексей Суханов рассказал, кто помогает ему держаться во время войны (фото)

Позитивные эмоции Алексей Суханов черпает из общения с домашним питомцем — йоркипу по кличке Арти. Пес появился в доме у телеведущего еще в конце 2020 года.

Украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал, что бороться с негативными эмоциями во время войны ему помогают домашние животные и дети. Этим ведущий ток-шоу "Говорит вся страна" поделился в интервью с журналистами телеканала "1+1", которое было опубликовано в понедельник, 19 февраля.

Суханов отметил, что отвлекаться от тяжелых новостей, связанных с вторжением ВС РФ в Украину ему помогает домашний питомец — собака по кличке Арчи. Любимца мужчина считает для себя "подарком судьбы".

"Большой радостью для меня является моя собачка Арчи. Он как ребенок, за которого я отвечаю. Это невероятное создание и настоящий подарок Бога", — сказал Суханов.

Телеведущий добавил, что, кроме животных, дарить бесконечное количество любви способны также дети.

"По моему мнению, и дети, и хвостики являются одинаково большой ответственностью. Они бесплатно, без какой-либо личной пользы дарят вам свою любовь. Окунувшись в эту любовь, можно приглушить собственную боль", — уверен Алексей Суханов.

Что известно о домашнем питомце Алексея Суханова

Собака по кличке Арти появилась в доме Алексея Суханова в конце 2020 года. Однако поделился этим событием из жизни телеведущий только в конце февраля 2021 года.

"Более двух месяцев мы вместе и теперь время знакомиться, потому что мы немного подросли, освоились, и озорничаем почти круглосуточно…мое огромное Счастье по имени Арти…мой Друг, и моя любовь к нему, как и его озорству – без перерыва на обед и выходные", — написал Суханов на своей странице в социальной сети Instagram.

Несколько позже, в интервью kp.ua, телеведущий рассказал, как проходит жизнь его домашнего питомца.

"Если у меня нет времени, то с Арти есть кому погулять. Все хорошо. Арти хватает и нежности, и заботы, и прогулок, и еды, и игрушек, и теплой кроватки. Хотя спит он не со мной на кровати. Все у него есть. Это самый счастливый хвостик в мире. И я должен все для этого делать до конца его жизни", — сказал Суханов журналистам.

Он отметил, что даже не представляет, как раньше жил без собаки. Арти Суханов назвал "хвостатым облачком" и признался, что даже словами не может выразить все позитивные эмоции, которые дарит ему питомец.

Алексей Суханов — любящий хозяин йоркипу по имени Арти Фото: Алексей Суханов/Indtagram

Собаку породы йоркипу телеведущий приобрел в одном из питомников породистых собак. Это дизайнерская порода, которая получилась благодаря работе селекционеров с мини-пуделем и йоркширским терьером. Прародителями собак стали чистокровный пудель из Германии и сука йоркширского терьера из Англии. До сих пор неясно какая страна считается родиной породы, некоторые источники указывают на зарождении новой линии в Австралии, другие утверждают, что первые щенки появились в США. Представители породы легко адаптируются к условиям городской квартиры, могут жить в частном доме с большим выгульным двором. Средняя продолжительность жизни собак этой породы — от 10 до 15 лет.

Ранее Леся Никитюк отправилась на отдых в полтавское село, чтобы избавиться от стресса и улучшить свое ментальное здоровье. Там телеведущая занималась народными ремеслами и наслаждалась близостью к природе.