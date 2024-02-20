"Когда чувствую это внутри": Катя Осадчая рассказала, как побороть тревожность

Рецепт эмоциональной стабильности и благополучия Екатерины Осадчей — это работа и медитации. Также телеведущая приучает себя читать перед сном, чтобы отпустить негативные мысли.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась, как во время войны борется с тревожностью. Об этом знаменитость рассказала в интервью телеканалу "1+1", которое было опубликовано в понедельник, 19 февраля.

Звезда открылась, что от негативных мыслей ее спасает работа. Осадчая пытается себя так загрузить себя работой, чтобы на тревожность просто не оставалось времени. Кроме того, Екаерина может послушать медитации и перед сном почитать художественную литературу.

"Когда я чувствую тревогу внутри, я работаю. Кроме телевидения, у меня очень много работы: поиск пропавших, фонд, дети, которые остались без родителей. Пытаюсь, чтобы на тревожность времени не было", — сказала Осадчая.

Она также рассказала, что в последнее время начала читать перед сном, чтобы отвлечься от всех тяжелых эиоций, накопленных за день. Книги Осадачая выбирает с таким сюжетом, которым отвлекал бы от тяжелых мыслей.

"Я себя приучаю обязательно перед сном читать. Именно на ночь выбираю художественную литературу, чтобы увлечься сюжетом, а не теми эмоциями, которые внутри", — рассказала Екатерина Осадчая.

Напомним, ранее телеведущий Алексей Суханов рассказал, кто помогает ему держаться во время войны. Позитивные эмоции он черпает из общения с домашним питомцем — йоркипу по кличке Арти. Пес появился в доме у телеведущего еще в конце 2020 года.

Также мы писали о том, что Леся Никитюк отправилась на отдых в полтавское село, чтобы избавиться от стресса и улучшить свое ментальное здоровье. Там телеведущая занималась народными ремеслами и наслаждалась близостью к природе.