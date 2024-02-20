Стоял ужасный запах: коллега Меган Маркл раскрыл неизвестную деталь о ее свадьбе

Рик Хоффман признался, что очень нетерпимо относится к неприятным запахам. Это и сыграло с ним злую шутку.

53-летний американский актер Рик Хоффман, который вместе с Меган Маркл снимался в сериале "Форс-мажоры" и был приглашен на ее свадьбу с принцем Гарри в 2018 году, на подкасте Chicks in the Office рассказал, почему сидел на церемонии с отвращением на лице.

Фото Рика стало вирусным, и вопрос, что же вызвало такое выражение, заинтересовало многих.

Рик Хоффман на свадьбе Меган Маркл насмешил своим выражением лица Фото: Скрин видео

По словам Хоффмана, его выражение лица было вызвано "ужасающим запахом в воздухе".

Он объяснил, что вскоре после того, как сел, то "начал чувствовать запах чего-то действительно ужасного и отвратительного". Сначала Рик подумал, что у кого-то рядом с ним несвежее дыхание, но в конце концов понял, что запах исходил "от нескольких человек".

"Я начинаю немного нервничать, потому что это меня беспокоит, а я очень чувствителен, когда дело доходит до этого. Церемония длится полтора часа, и запах теперь постоянно доносится до меня. Оно проникает в мое тело", – вспоминает он.

Поскольку Хоффман очень привередлив, когда дело касается гигиены, он сначала и вовсе подумал, что неприятный запах исходит от него, поэтому тут же спросил своих коллег, слышат ли они вонь.

"А они такие: "Нет". Так что теперь я буквально один на острове и просто говорю: "Ублюдок". "И это выражение, которое они получили на камеру, стало вирусным", – добавил Рик.

Он также отметил, что из всех его коллег по сериалу именно Меган больше всего смеялась над ним из-за его "проблем", когда дело касалось "гигиены других людей".

Рик и Меган на съемках сериала "Форс-мажоры"

"Она всегда знала и всегда смеялась над тем, насколько я чувствительный. Это была такая ирония", — подчеркнул актер.

Рик был не единственным человеком на свадьбе, у которого возникли проблемы с запахом внутри часовни Святого Георгия. Королевские биографы Омид Скоби и Кэролайн Дюран утверждали в своей книге "В поисках свободы", что использовались ароматические диффузоры, чтобы замаскировать "затхлый" запах внутри помещения перед венчанием. На этом настояла Маркл, которой очень не понравился запах в часовне

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл не пригласили на съемки новых "Форс-мажоров".