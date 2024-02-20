"Она была очень милой": кузен Меган Маркл показал ее детские фото

Двоюродный брат герцогини Сассекской Шон Джонсон показал ее старые снимки. И рассказал о ее детстве в откровенном интервью.

Двоюродный брат герцогини Сассекской, 43-летний Шон Джонсон, поделился фотографиями и с любовью размышлял об том, как они росли вместе. С тех пор Шон и Меган практически не общаются. О детстве Маркл ее кузен рассказал в эксклюзивной беседе с Daily Mail.

Сейчас Меган Маркл сейчас одна из самых фотографируемых женщин в мире, но еще в 1981 году она дебютировала перед гораздо меньшим количеством поклонников.

Меган Маркл в детстве

На ранее не публиковавшихся фотографиях Меган Маркл впервые изображена новорожденной: на любящих руках своей бабушки по материнской линии Жанетт.

На второй фотографии видно, как она смотрит в камеру, одетая в черную толстовку с капюшоном и поразительно похожая на своего пятилетнего сына Арчи того же возраста.

В эксклюзивном интервью 43-летний двоюродный брат нынешней герцогини Сассекской Шон Джонсон сказал: "Она всегда была очень милой. Она была доброй и всегда отличалась звездными качествами. Она была действительно очень зрелой для своего возраста, заботилась о нас и следила за тем, чтобы у нас все было хорошо".

Шон Джонсон - кузен Меган Маркл показал ее детские фото

Шон вспомнил, как отдыхал с Меган вместе на Гавайях, а также ездил с ней в Диснейленд.

Он рисует портрет очень счастливой семьи – в центре которой была Меган, которая получила частное образование и роскошные каникулы, а также трансатлантическую поездку в Лондон, где она была сфотографирована возле Букингемского дворца со своей лучшей подругой детства Нинаки Придди. Это очень не похоже на картину, которую рисовала сама Меган в письме Конгрессу в 2021 году, когда она рассказала, что ей приходилось работать с 13 лет и едва "сводить концы с концами".

В этом послании Меган утверждала, что ее родители изо всех сил пытались позволить себе обед в салат-баре Sizzler за 4,99 доллара и что в 13 лет она была вынуждена пойти на работу.

Но, по словам Шона, денег семье Меган "определенно хватало". Шон объяснил: "Я не думаю, что кто-то из нас был по-настоящему богат, но у нас было достаточно, и у нее определенно было достаточно. Дория ее очень любила. Мы это видели, мы все любили ее и счастливы, что ее жизнь сложилась именно так, как сложилась для нее".

Шон Джонсон — сын Джозефа Джонсона, дяди Маркл по материнской линии, который умер в возрасте 72 лет от застойной сердечной недостаточности в августе 2021 года.

Шон и Меган перестали общаться, когда им было чуть больше двадцати, но кузен герцогини надеется восстановить с ней связь.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Меган Маркл, как известно, не общается ни с кем из своего большого семейства, ограничив круг общения своим мужем, детьми и матерью Дорией. На ее роскошной свадьбе не было никого из ее "старой" жизни. Даже ее отец, Томас Маркл, не присутствовал после скандала с папарацци. Он также не видел своих внуков.

Напомним, ранее коллега Меган Маркл по сериалу "Форс-Мажоры", актер Рик Хоффман, признался, что на ее свадьбе его поразил неприятный запах, царивший внутри часовни.