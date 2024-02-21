Тельцы, Девы и Козероги. Финансовый Таро-прогноз на весну 2024 для знаков земли

Продолжаем разбор финансовых перспектив для представителей Зодиакального круга согласно принадлежности к одной из стихий. В этот раз прогнозируем финансовое будущее для Тельцов, Дев и Козерогов. Кому из самых "заземленный" знаков повезет наступающей весной 2024, а кто станет аутсайдером.

Телец

Финансовый Таро-прогноз на весну 2024 для Тельцов

Тельцам предстоит смена картины мира и большие переживания на счет будущего. Многие моменты будут казаться не ясными и вызывать опасения. Возможна смена работы для представителей знака, необходимость экономить средства, искать новых договоренностей и партнеров в деловой сфере. К слову, последнее Тельцам удастся неплохо: именно новые знакомства могут стать для вас тем "трамплином", который поможет вам ощутить вкус победы или, как минимум, купить новую пару туфель в теплый сезон.

Дева

Финансовый Таро-прогноз на весну 2024 для Девы

Девы, как и Тельцы, ощутят беспокойство в связи с финансовой сферой. Но для Дев эти опасения будут тщетными: вас ожидает быстрое продвижение в делах, неплохие доходы, новые обязательства, которые принесут и новые возможности, а также появление спонсоров для проектов или знакомство с обеспеченным партнером. В целом для Дев период обещает быть полезным и весьма результативным. Могут вернуться люди из прошлого, которые пожелают вернуть вам долги или предложить ресурсы в благодарность.

Козерог

Финансовый Таро-прогноз на весну 2024 для Козерога

Девиз Козерогов весной 2024 года — умеренность во всем! Вам предстоит очень противоречивый период, в ходе которого вы сможете как многое приобрести, так и кое-что потерять. Ресурсы будете обретать не без усилий. Возможно, вам пригодится ваше природное упрямство, напор и настойчивость. Вообще, под конец весны вас ждет большой успех, причем он не зависит от того, начаты были проекты заранее или свалились на вас внезапно. К вам просто придет везение!