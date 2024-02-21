В бреду говорил по-украински: жена украинского композитора рассказала о последних днях Кобзона

Муж Светланы Поклад — известный украински композитор Игорь Поклад — дружил с Кобзоном более 50 лет. Общение пришлось прекратить после того, как Иосиф Давыдович начал активно поддерживать агрессивную антиукраинскую политику РФ.

Российский певец Дмитрий Кобзон, который активно поддерживал аннексию Крыма и боевые действия ВС РФ на Донбассе, в последние дни своей жизни неожиданно начал разговаривать с близкими на украинском языке. Об этом рассказала Светлана Поклад — жена известного украинского композитора Игоря Поклада — в интервью "Обозревателю".

О последних днях жизни Кобзона жена Игоря Поклада узнала уже от украинского интервьюера Дмитрий Гордона. Разговор о личной жизни российского артиста зашел потому, что сам Игорь Поклад в прошлом лично знал Кобзона и дружил с ним не одно десятилетие.

"Его родные признались, что когда он (Иосиф Кобзон, — ред.) умирал, бредил на украинском. И с ними разговаривал по-украински, уже находясь без сознания. Это мы тоже знаем от Гордона", — сказала Светлана Поклад.

Народный артист Украины, по словам жены, знал Кобзона лично и общался с ним более 50 лет. Дружеские отношения между Игорем Покладом и Иосифом Кобзоном закончились на том этапе, когда последний раскритиковал Революцию достоинства и поддержал аннексию Крыма.

"Игорь Дмитриевич последние годы с Иосифом не общался. Когда узнал о его позиции – все. А раньше Кобзон у нас и дома бывал, когда в Киев приезжал. И в ресторане встречались, общались. Было такое!" — сказала она.

Сейчас, анализируя тот период времени, Светлана Поклад считает, что у российского артиста могли возникнуть проблемы с психикой, которые обусловили такую позицию и такое поведение.

"Иосиф же сошел с ума – это стопроцентно. Журналист Дмитрий Гордон нам рассказывал, как когда-то он полтора часа пытался вложить ему в голову, что на самом деле происходит в Украине. И говорит: "Он выслушал, ни разу не перебил. А потом, когда закончил, выдал: "Ничего себе, Дима, как тебе мозги промыли", — рассказала журналистам Поклад.

Иосиф Кобзон — уроженец Украины. Он родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр (неподалеку Бахмута) современной Донецкой области. Советский и украинский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог еврейского происхождения, коллаборант с Россией, общественный деятель, российский политик — депутат Госдумы РФ II-VII созыва (1997-2018), член партии Единая Россия (2007-2018), Герой труда Российского Федерации (2016), народный артист СССР (1987), народный артист Украины (1991-2018; лишен). Известен своей позицией в поддержку политики Владимира Путина и защитой самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

В советское время исполнял лирические и патриотические песни, славившие советскую действительность. Прославился исполнением песен в сериал "Семнадцать мгновений весны". В середине 1990-х "торжественно попрощался" с эстрадой, провел ряд прощальных гастролей, но, несмотря на это, и дальше пел и выступал.

После распада СССР Кобзон стал очень богатым человеком и часто обвинялся в причастности к организованной преступности. После этого ему запретили въезд в страны Европы, Израиля, Канады и США, на что он неоднократно жаловался в интервью. С 2001 года Иосиф Давыдович боролся с раком, однако умер 30 августа 2018 на 81 году жизни.

При жизни Иосиф Кобзон позволял себе радикальные антиукраинские высказывания. Так, 20 февраля 2014 года обвинил действующего тогда президента Украины Виктора Януковича в слабости, высказался за аресты и "наведение порядка в стране". Выступил за силовой разгон Евромайдана. Комментируя намерения лишить его звания почетного гражданина Днепропетровска, назвал гимн Украины нацистским. В октябре 2014 года Кобзон незаконно пересек границу Украины и посетил оккупированный Донецк. Там он представил так называемый гимн для сепаратистов ДНР. А в декабре 2016 года одну из своих песен посвятил террористу из ДНР Арсену Павлову (более известен, как "Моторола").

Напомним, ранее мы писали, почему певец-легенда Кобзон стал 48-м номером в "Черном списке" Минкульта. Иосиф Кобзон в последние годы своей жизни неоднократно посещал так называемую "ДНР" и выступал там с концертами. А также посещал больницы.