Принц Уильям рассказал, что отличает его сыновей Джорджа, Луи и дочь Шарлотту (фото)

Принц Уэльский сделал одно важное открытие о своих двух сыновьях, которое показывает, насколько они на самом деле разные. У дочери Шарлотты тоже есть свои предпочтения.

Принц Джордж и принц Луи — братья, но, похоже, они очень разные. Одно из отличий то, что однажды Джордж станет королем. Принц Уильям раскрыл одно ключевое различие между двумя своими детьми: их музыкальные вкусы очень разные, сообщает Еxpress.

За кулисами прошлогодней премии Earthshot Prize, которая проходила в Сингапуре, Уильям познакомился с американской поп-рок-группой One Republic, фанатом которой является младший сын Луи.

В отличие от своего брата, Джордж является большим поклонником австралийской хард-рок-группы AC/DC и группы Led Zeppelin.

Семья принца Уильяма Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В 2023 года, Уильям сказал членам One Republic: "Я не могу вас отблагодарить. Вы — потрясающие. Это было невероятно. Луи, мой младший, любит ваши песни".

Как и ее братья, принцесса Шарлотта также является большой поклонницей музыки. Ранее Уильям рассказал, что его дочь является поклонницей Шакиры и даже любит танцевать под одну конкретную песню.

принцесса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Одна из песен, которые сейчас нравятся детям, — это Shakira, Waka Waka. Есть много движений бедрами и много переодевания", — поделился Уильям.

По его словам, музыка играет огромную роль в утренней рутине детей. Между Джорджем и Шарлоттой обычно происходит "драка" из-за того, какую песню им следует слушать.

"Шарлотта, в частности, бегает по кухне в своих платьях, балетных штучках и всем остальном", — поделился отец.

Напомним, 19 февраля сообщалось, что принц Джордж скоро отправится в школу. Стало известно сколько будет стоить его обучение.