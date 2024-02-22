В белой футболке, женственном платье и черной толстовке: кузен Меган Маркл показал ее детские фото

На редких снимках из семейного архива будущая жена принца Гарри изображена в окружении родственников: бабушки по материнской линии Жанетт и отца Томаса. На первом фото Меган Маркл совсем еще ребенок на руках у родственницы, а на второй она уже в более сознательном возрасте заснята вместе с улыбающимся отцом.

Двоюродный брат герцогини Сассекской, 43-летний Шон Джонсон, поделился с журналистами уникальными детскими фото Меган Маркл, на котором она очень похожа на своего сына Арчи. Об этом пишет Daily Mail.

Шон Джонсон также поделился с журналистами воспоминаниями о своей Кузине Меган, которую знает и помнит еще ребенком.

"Она была заразительной такой и действительно зрелой для своего возраста. Она всегда очень заботилась о нас и следила за тем, чтобы у нас все было хорошо", — рассказал о своей знаменитой родственнице Шон Джонсон.

На одном из фото, который мужчина предоставил медиа, Меган Маркл изображена новорожденной: на любящих руках своей бабушки по материнской линии Жанетт. Женщина одета в черную кофту и белые брюки. На голове у нее — стильно повязанный платок. Жанет держит внучку на руках и целует ее.

На второй фотографии видно, как Меган Маркл смотрит в камеру, одетая в уютную черную толстовку с капюшоном и поразительно похожая на своего пятилетнего сына Арчи в том же возрасте. У маленьких Меган и Арчи на фото одинаковый цвет глаз и разрез века. Также у внука короля Чарльза III такой ж же овал лица, как и у матери.

Фото: Daily Mail

Шон Джонсон показал СМИ еще одно редкое фото из семейного архива. На нем маленькая Меган запечатлена со своим отцом Томасом. Отметим, что нынешняя герцогиня Сассекская публично поссорилась со своим отцом Томасом Марклом после ее помолвки с принцем Гарри в 2018 году. Как сообщает медиа, родственники не общаются до сих пор. Однако семейные фотографии иллюстрируют тесную связь отца и дочери.

На снимке у Меган густые черные волосы, а челка падает на лицо. Девочка пытается убрать ее рукой именно в тот момент, когда ее снимает фотоаппарат. Меган одета в легкое летнее белое платье и белые колготки. На груди у нее — брошка в виде цветка. В руках она держит белую сумку. Ее отец Томас одет в деловую рубашку. На шее у мужчины — галстук, а поверх рубашки он накинул темную ветровку.

Еще на одном снимке Меган изображена наслаждающейся поездкой в Диснейленд. Будущая герцогиня Сассекская одета в белую рубашку и красную юбку. Загоревшая во время летних каникул девочка стоит на фоне небольшого питьевого фонтана. Снимок необычен еще и тем, что Меган Маркл на нем запечатлена в очках.

Как пишет Daily Mail, это фото и сам рассказ Шона Джонсона о детстве своей знаменитой родственницы сильно отличается от скромного воспитания, которое, как утверждала сама Меган в письме Конгрессу в 2021 году, она получила. В нем будущая жена принца Гарри утверждала, что ее родители изо всех сил пытались позволить себе обед в салат-баре Sizzler за 4,99 доллара.

"Я не думаю, что кто-то из нас был по-настоящему обеспечен, но у нас было достаточно, и у нее (Меган, — ред.) определенно было достаточно средств. Мы все любили ее и счастливы, что ее жизнь сложилась именно так, как сложилась для нее", — объяснил Джонсон журналистам в заключении интервью.

Отметим, что Шон — сын Джозефа Джонсона, дяди Меган Маркл по материнской линии, который умер в возрасте 72 лет от застойной сердечной недостаточности в августе 2021 года. Хотя родственники потеряли контакт, когда им было чуть больше двадцати, Шон говорит, что надеется восстановить связь со своей кузиной, которая в настоящее время отделена от всех членов своей семьи, за исключением ее матери Дории, мужа и детей.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что Меган Маркл вышла на публику в пальто за 52 тыс. грн. Во время визита в Канаду во второй половине февраля Меган выбирала дорогие и комфортные вещи, в том числе и местных брендов. Она отдавала предпочтение элегантным пальто и комфортным пуховикам.