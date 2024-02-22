Звезда сериала "Друзья" чуть не убил человека, приняв его за россиянина

Инцидент произошел в Гостомеле в 2022 году, куда Ярослав Шахторин увез свою жену. Мужчина охранял дом с дробовиком, когда наткнулся на соседа, который вышел покурить.

Украинский актер Ярослав Шахторин, известный как исполнитель одной из ролей в сериале "Друзья", в 2022 году чуть не совершил непреднамеренное убийство мирного жителя в Гостомеле (Киевская область), которого принял за российского оккупанта. Об этом актер рассказал в интервью ТСН, которое было опубликовано в среду, 21 февраля.

В первые дни после полномасштабного вторжения ВС РФ В Украину Шахторин вместе с женой Таисией приехали в Гостомель к отцу Ярослава. Шахторин-старший, имевший разрешение на два дробовика, договорился с сыном, что они, вооружившись ими, поочереди будут охранять дом.

"На свое первое дежурство я пошел после четырех часов сна, сижу, завывает сильный ветер, и вдруг слышу, как кто-то ходит по нашей веранде, словно кто-то из россиян перелез забор и идет к дому., Я выпрыгиваю на центр двора, подергиваю предохранитель и думаю: все, сейчас буду стрелять. На этих эмоциях чуть не пульнул в соседа", — рассказал актер журналистам.

Как выяснилось, "оккупантом" оказался мужчина, которы вышел покурить, и случайно наткнулся на своего вооруженного соседа.

Однако Ярославу все же удалось встретиться с российским военным. Правда тогда украинец и россиянин только обменялись взглядами. Актер рассказывает, что в первые дни настроение у него было приподнятое. По улицам, на которой располагался дом отца Шахторина, ездили бронеавтомобили "Казак" и "Варта". Местным тогда казалось, что украинские военные очень быстро "зачистят" территорию от российских захватчиков и восстановят порядок. Но на следующий день семья актера уже вынуждена была прятаться в подвале дома.

Самого Шахторина заинтересовали вертолеты ВС РФ. Каждое утро и вечер они облетали Гостомель, причем "шли" на достаточно низкой высоте. Поэтому один раз, услышав гул военной техники над своим домом, мужчина вышел из убежища. Как раз тогда на высоте пяти метров над землей над ним пролетел российский Ка-52. На одну секунду Ярослав

"Когда они пролетали над домом, встретился взглядом с вертолетчиком. Это было жутко", — признался актер в разговоре с журналистами.

Во второй раз он своими глазами увидел российского военного, когда тот зашел к Шахториным в дом. По воспоминаниям актера, оккупант был даже моложе его самого и выглядел растерянно. Однако при этом был в полном боевом снаряжении и обвешан оружием. Тогда, пробыв в доме несколько минут, россиянин вышел. А уже позже, услышав о терроре местных жителей в Буче, Шахторин понял, что им с женой тогда повезло.

Напомним, несколько ранее жена украинского композитора Игоря Поклада рассказала, как оккупанты хотели убить ее мужа. Во время оккупации Ворзеля псковские десантники оборудовали в доме Игоря Поклада и его жены штаб. Оккупанты разбили сувениры, выпили элитный алкоголь, уничтожили книгу о самом композиторе, а напоследок "нафаршировали" помещения минами и гранатами.

Кроме того украинская актриса Наталья Сумская рассказала, что ее больше всего пугает в нынешней войне в Украине. Народную артистку шокируют масштабные ракетные атаки ВС РФ по Украине, в результате которых разрушаются целые города. При этом военные действия для актрисы новость: ранее она слышала трагические подробности о войне от матери, которая пережила Вторую мировую войну.