За неделю до смерти: история легендарного фото принцессы Дианы на яхте

Снимок стал вдохновением для образа Элизабет Дебики, которая сыграла принцессу Диану в сериале "Корона". Через неделю после опубликования фото Диана погибла в ДТП в Париже.

Одно из культовых фото принцессы Дианы было сделано на яхте во время летнего отдыха за неделю до смерти королевской персоны в 1997 году. Об этом пишет Hello.

Тогда бывшая жена короля Чарльза ІІІ проводила время на яхте Jonikal с семьей Аль-Файед. Сцены того периода были увековечены в шестом сезоне сериала "Корона". Принцессу Диану сыграла Элизабет Дебики.

Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы Фото: Netflix

Отдых, которым принцесса Диана наслаждалась вместе с сыновьями принцем Уильямом и принцем Гарри, был для нее последним перед тем, как она трагически погибла в автомобильной аварии в Париже. На одном из самых памятных фото покойная принцесса Уэльская одиноко сидела на трамплине яхты.

Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы

Снимок в голубом купальнике сейчас является одним из самых трогательных фото покойной мамы принца Гарри и принца Уильяма.

Почему принцесса Диана была на яхте?

Королевская персона тогда встречалась с продюсером Доди Аль-Файедом после развода с принцем Чарльзом в 1996 году.

Принцесса Диана

Накануне поездки Диана была в Милане, чтобы посетить похороны модельера Джанни Версаче. После этого она поехала в Сараево, в Боснии, чтобы осветить проблему наземных мин в стране.

Эта поездка стала первой встречей принцессы с Доди Аль-Файедом. Тогда продюсер еще встречался с другой девушкой Келли Фишер, однако впоследствии пара разошлась и Доди начал проводить больше времени с Дианой, в частности, на яхте в Портофино. Его отец, египетский миллиардер Мохамед Аль-Фаед, дружил с принцессой и поддерживал идею их союза.

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед погибли вместе Фото: Getty Images

Кто сделал фото?

10 августа 1997 года в газете Sunday Mirror были опубликованы фотографии папарацци, на которых принцесса Диана и Доди целуются, что усилило внимание СМИ к паре. Фотографы начали арендовать шлюпки, чтобы попытаться получить новые фотографии королевской персоны.

Точно неизвестно, кто сделал кадр Дианы на борту яхты, который был опубликован 24 августа, за неделю до смерти принцессы (31 августа). На фото было видно, как принцесса в купальнике голубого цвета сидела на краю трамплина яхты, а под ней в воде плавало спасательное кольцо.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл появилась с часами принцессы Дианы.

Также Фокус писал о том, как принцесса Шарлотта почтила память принцессы Дианы.