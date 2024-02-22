Звезда сериала "Киев днем и ночью" сообщил, что его брат потерял на войне конечности

Олег Машковский рассказал о брате, которого последний раз видел еще в детстве. Блогер признался, что для него он герой, ведь защищал Украину от врага, где получил ранения и потерял конечности.

28-летний блогер и актер Олег Машуковский, известный ролью в сериале "Киев днем и ночью", сообщил, что его брат, который воевал на фронте, потерял конечности. Об этом блогер рассказал у себя на странице в Инстаграм.

На прошлой неделе блогер вместе со своей подругой из столицы поехал в Харьков. Как оказалось там у него была запланирована встреча с родным человеком, которого он не видел очень давно.

"Доброе утро. Я уже в Киеве. Но хочу с вами поделиться важным и личным. Когда я был в Харькове, я виделся с одним человеком, которым я очень горжусь — человек герой", — написал блогер.

Как выяснилось, этим близким человеком был брат блогера, который был военным. Вероятнее всего, речь идет не о родном брате, поскольку Олег признался, что до войны они с ним почти не общались, а последний раз виделись еще в детстве. Как оказалось родственник потерял на войне конечности.

"Я виделся со своим братом. Мой брат военный. Мы с ним последний раз виделись еще в детстве, но с начала полномасштабной войны поддерживали связь. Он защищал нашу страну от врага. Героически защищал, но, к сожалению, полгода назад он потерял конечности", — рассказал блогер.

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Стоит отметить, что семья Олега Машуковского уже длительное время живет в Израиле. Сам Олег родом из Луганска, однако уже несколько лет живет в столице.

В рассказе о брате Машуковский также написал к нему обращение: "Я знаю, что ты это читаешь, хочу, чтобы ты знал, ты невероятный человек, герой, наш защитник, я тобой горжусь и тысячи людей благодарны тебе и твоим собратьям и сестрам. Героям Слава".

Олег Машуковский о брате Фото: https://www.instagram.com/mashukovsky/ Олег Машуковский о брате Фото: https://www.instagram.com/mashukovsky/

Кто такой Олег Машуковский?

Настоящее имя Олег Машуков, но блогер решил самостоятельно добавить к своей фамилии окончание -ский, чем создал нынешний псевдоним. Парень родом из Луганска. Уже много лет он живет и работает в столице. Начинал свой карьерный путь в Киеве как визажист. Тогда Машуковский познакомился со многими известными лицами, которые привели его в шоубизнес. Олег Машуковский был актером в известном молодежном сериале "Киев днем и ночью". Также он принимал участие в съемках клипов многих известных артистов. Сейчас же Машуковский активно ведет свои страницы в социальных сетях и снимает тик-токи.

В прошлом году актер публично признался, что имеет отношения с парнем по имени Даня, который работает в сфере бутиндустрии. Сейчас Олег и Даня публично показывают свою жизнь и их отношения.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский опроверг слухи, что он больше не в ВСУ. Кроме этого, Фокус писал, что известный ведущий сообщил, что получил повестку и уже на следующей неделе идет в армию.