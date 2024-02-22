Криштиану Роналду показал старшего сына (фото)

Многодетный отец отправился с первенцем в спортзал. Юноша продемонстрировал пресс, позируя во время тренировки.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду показал старшего сына, которому 13 лет. Снимками с наследником звездный спортсмен поделился в Instagram с более 620 млн подписчиков.

На фото Криштиану-младший позировал с отцом во время тренировки в спортзале. Юноша продемонстрировал пресс, позируя в светлых шортах.

"Сегодня с моим партнером", — подписал снимки Криштиану.

Криштиану Роналду с сыном

Многодетный отец и испанская модель Джорджина Родригес воспитывают двух общих наследниц — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Первая родилась весной 2022 года. Во время родов ее братик Эйнджел умер.

Также у португальского футболиста есть дети от предыдущих союзов и суррогатной матери — сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева. Близнецов родила суррогатная мать в 2017 году, а появление на свет Криштиану-младшего до сих пор остается загадкой. Персону матери своего первенца Роналду не раскрывает. Ходили слухи, что он заплатил женщине, чтобы та отказалась от родительских прав.

О романе Роналду и Родригес стало известно в 2016 году. Сообщалось, что пара обручилась, однако о свадьбе пока ничего не известно. Семья футболиста в последнее время живет в Саудовской Аравии, ведь он играет за ФК "Аль-Насср".

Криштиану Роналду с невестой и детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, Джорджина Родригес украсила обложку глянца.

Также Фокус писал о 39-м дне рождения Криштиану Роналду.