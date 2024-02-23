Отмирает костная ткань: у дизайнера Алексея Залевского обнаружили тяжелое заболевание

Развиваясь, некроз костных тканей постепенно обездвиживает режиссера и может приковать его к постели до конца жизни. Говорить о проблемах со здоровьем сам Алексей Залевский не хочет, так как считает, что раненым украинским военным сейчас приходится хуже.

Врачи обнаружили у украинского режиссера и дизайнера Алексея Залевского тяжелую болезнь — некроз костных тканей. Об этом сообщает ТСН.

Залевский давал журналистам телеканала большое интервью, а после того, как телекамеры прекратили запись, поразил признанием о тяжелой болезни. Полгода назад врачи обнаружили у него некроз костей. У режиссера разрушается костная ткань в районе бедренного сустава, в результате чего он может остаться прикованным к постели.

Сам Алексей объяснил, что не хочет говорить о своей проблеме на публику. Ведь сейчас в Украине сотни военных, которые в результате полученных боевых ранений имеют проблемы со здоровьем даже серьезнее, чем у него.

"Я бы не хотел спекулировать на этой теме, сейчас много военных, которым тоже нужна помощь. Потому и не хотел говорить об этом публично", — сказал Залевский.

Некроз сустава, который имеет место у дизайнера, — это отмирание костной и суставной тканей, вызванное нарушением кровообращения и питания сустава. Изначально некротический процесс охватывает субхондральную часть кости, затем распространяется далее. Возникает на фоне травм, чрезмерных нагрузок, имеющихся патологий.

Алексей Залевский – украинский дизайнер, художник, режиссер-постановщик. С 1995 по 1998 год был креативным директором "Шварцкопф-Украина". В 1997 году Залевский впервые презентовал коллекцию в рамках Украинской недели моды. С 2007-го является постоянным режиссером-постановщиком проекта Holiday Fashion Week. В 2013-м Алексей Залевский презентовал свой полнометражный фильм-мюзикл ''Z-JOKE'' и получил две награды на Лондонском международном кинофестивале "За лучшую музыку" и "За лучшую режиссуру".

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