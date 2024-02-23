Полнолуние в Деве 24 февраля 2024 года: чего ожидать

Полнолуние в Деве может нести за собой повышенную эмоциональность, что может привести к обострению конфликтов, раздражению, необдуманным поступкам на эмоциях. Стоит сохранять спокойствие в эти дни.

Астролог Марина Скади рассказала, как полнолуние в Деве может повлиять на нас и чего ожидать в этот период.

Когда наступит полнолуние?

Полнолуние наступит завтра, во вторник, 24 февраля в 14:30 по киевскому времени в знаке Девы.

Влияние полнолуния в Деве: чего ожидать

Это полнолуние – последнее в текущем астрологическом цикле, ведь 20 марта наступит День Весеннего Равноденствия и начнется новый астрологический год. Именно поэтому полезно в это время подвести итоги прошлого года, сделать работу над ошибками, прописать планы на будущее. По словам Марины Скади, управляет полнолунием в Деве Меркурий — планета интеллекта, коммуникаций, изучения мира. Это полнолуние будет способствовать работе воображения, возрастанию потребностей, а также достижению хороших результатов, если направить энергию дня на продуктивную работу. Полнолуние в Деве, как говорит астролог, будет способствовать успехам в профессиональной сфере, но стоит избегать чрезмерной критики коллег, чтобы сохранить благоприятную атмосферу в коллективе. Стоит проявить понимание и осознанность к другим, чтобы Полнолуние в Деве принесло положительные результаты.

Но вместе с этим мы будем ощущать и повышенную эмоциональность, что может привести к обострению каких-то конфликтов, раздражению, необдуманным поступкам на эмоциях, а также стремлению что-то кому-то доказать и быть лучше кого-то. Непросто в дни полнолуния будет также вести деловые или личные переговоры.

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