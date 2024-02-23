Дженнифер Энистон снялась в забавной рекламе, высмеивая прическу Рэйчел Грин (видео)

В ролике знаменитость продемонстрировала свое подтянутое тело. Это была реклама ее бренда "LolaVie".

она снималась в сериале "Друзья". Сейчас она высмеяла знаменитую прическу героини Рэйчел Грин в новой рекламе своего бренда, пишет Еxpress.

Возможно, это самая копируемая прическа знаменитостей, но Дженнифер Энистон, очевидно, не ее фанатка. 55-летняя голливудская актриса высмеяла свою знаменитую прическу, которую она носила в 90-х во время съемок.

Дженнифер снялась в новом промо-ролике своего бренда по уходу за волосами LolaVie, который теперь доступен для заказа в Uber Eats.

В рекламе знаменитость выставила напоказ свое нестареющее и подтянутое тело в кожаном платье без бретелек, находясь за кулисами в гримерке. Звезда выглядела невероятно в облегающем наряде, а ее распущенные мелированные волосы естественно спадали волнами по плечам.

Реклама начинается с того, что за кадром объявляют, что LolaVie стала партнером Uber Eats, а заканчивается словами: "Я должна это запомнить". В кадре Дженнифер говорит: "Ну, знаешь, чтобы что-то запомнить, нужно что-то забыть".

Затем Дженнифер поворачивается к женщине, которая делает прическу, сидя в кресле рядом с ней и говорит: "Хорошо, это очень милая стрижка. Это как маленькая лохма… Я никогда раньше такого не видела".

Напомним, 19 февраля Дженнифер Энистон продемонстрировала шикарную стрижку на вручении премии "Выбор народа". Актриса продемонстрировала гладкие волосы и челку. Дженнифер вручила награду 57-летнему актеру Адаму Сэндлеру.