Павел Зибров признался, на что готов обменять свои легендарные усы

Шоумен согласен сбрить усы за определенную сумму денег, за которые можно будет приобрести танк для бойцов ВСУ. При этом артист пожелал, чтобы бронетехнику назвали его именем.

Украинский артист Павел Зибров заявил, что готов избавиться от яркой детали своего образа — усов, ног только при одном условии. Об этом шоумен рассказал журналистам Times of Ukraine.

"Я бы сбрил бы свои усы, если бы собрать за сбритые усы Павла Зиброва на танк и написать "Зибров". И он шурует по москалям", — заявил артист.

Зибров также добавил, что сейчас, как и для большинства украинцев, его главной мечтой остается победа Украины в войне с Россией.

Отметим, что усы уже давно стали "фишкой" образа украинского артиста. Сам Павел Зибров рассказал, что начал отращивать еще в юности. Однако перед срочной службой в армии усы пришлось сбрить. Второй раз артист лишился усов, когда ему было 35 лет. Тогда он встречал Новый год в одиночестве и решил, что перемены в последующем календарном году можно начать с изменений внешности и взялся за бритву. Результат получился неожиданным: когда певец приехал в новом образе на вокзал, чтобы встретить с поезда жену, она его не узнала.

В 2019 году Зибров признался, что застраховал свои усы на миллион гривен и поэтому избавляться от них не собирается.

"Некоторые страхуют голос, ноги, пальчики свои, он Гришко – связки, а у меня усы. Должен же быть главный усач в Украине. Потому что все ходят с бородками, легкими небритостями, лысыми головами – все что угодно. Извиняюсь, но в украинском шоу-бизнесе остался один усатый парень, его зовут Павел Зибров", — сказал артист в разговоре с журналистами.

К слову, в этом же году Зибров презентовал новую песню, посвященную своим усам. Он выпустил композицию под названием "Вуса-бренд".

"Усы — это моя магия. Песен много о глазах, о волосах, о груди, ножках, о чем угодно, а про усы — единственная песня. Усы — это настоящий мужской инструмент", — заявил тогда артист.

Напомним, в начале февраля 66-летний Павел Зибров признался, что имеет статус участника боевых действий. Он рассказал, что еще будучи на срочной службе в армии побывал на территории Афганистана, где велись активные боевые действия. Периодами артист вместе с другими солдатами и артистами неделями ездил по боевым точкам и поднимал боевой дух солдат.

Кроме того Зибров раскрыл размер своей пенсии. Шоумен не скрывал от журналистов то, что надеялся на пенсию хотя бы в размере 50 тысяч гривен, а по факту получил значительно меньшую сумму выплат.