В Италии продают виллу Галилея, где жили королева Камилла и ее знаменитая прабабушка

В Тоскане продают виллу, где любила отдыхать любовница Эдуарда VII Алиса Кеппел. И где проводила каникулы ее правнучка королева Камилла.

В итальянской Тоскане продают Виллу дель Омбреллино, когда-то принадлежавшая итальянскому ученому Галилео Галилею. После имение принадлежало Алисе Кеппел, любовнице Эдуарда VII. В детстве на вилле часто отдыхала ее правнучка, королева Камилла. Об этом пишет Daily Mail.

Роскошный дворец был построен в 1372 году. Он расположен на залитом солнцем холме в Тоскане с захватывающим видом на город Флоренцию. Изначально вилла принадлежала ученому Галилео Галилею.

Вилла дель Омбреллино, принадлежащая Алисе Кеппел Фото: Italylab

Алисе Кеппел, светской львице, вилла досталась 100 лет назад, когда британский король Эдуард VII купил ее за наличные.

Камилла Паркер-Боулз отдыхала здесь в детстве со своим братом Марком и сестрой Аннабель, играя в прятки в огромных комнатах, украшенных фресками, и свободно бегая по просторной территории, украшенной древними статуями.

При жизни Алисы трехчасовые обеды на террасе обслуживались целыми отрядами слуг, а на трапезы приглашались только самые титулованные и известные люди своего времени.

"Омбреллино служил статусным фантазиям миссис Кеппел, и действительно, ее жизнь в этом итальянском раю была не чем иным, как королевским двором в изгнании", — вспоминала подруга Алисы.

Алиса Кеппел

Теперь огромное здание стоит пустым и заброшенным, его ворота ржавеют, а краска облупилась. 20 лет во дворце никто не жил. Виллу дель Омбреллино выставили на продажу за 23 миллиона фунтов стерлингов.

По сей день Камилла сожалеет о том, что ее мать Розалинда Шанд приняла решение продать его в 1972 году – и во время визита во Флоренцию несколько лет назад она сказала Ребекке Инглиш из Daily Mail: "Это такая трагедия. Я чувствую, что мне следует начать кампанию по его выкупу".

Это вызвало шквал слухов в древнем итальянском городе о том, что Камилла надеется на своего мужа Чарльза, чтобы тот добавил Омбреллино в свой обширный портфель недвижимости.

Но, похоже, Чарльз не согласился.

Король Чарльз и королева Камилла в Флоренции Фото: Getty Images

"Никто не хочет покупать виллу дель Омбреллино. Этот объект представляет собой коммерческую катастрофу. Никто не хочет там жить", — сказал на этой неделе сосед на холме Беллосгуардо, где находится эта недвижимость.

По его словам, на вилле слишком много комнат, что очень непрактично. Но сосед отметил, что сады виллы были прекрасны, пока там все не разрушили вандалы.

"Сады были спроектированы знаменитым Сесилом Пинсентом и содержат коллекцию деревьев со всего мира. Там были азалии в огромных терракотовых горшках, но деревья исчезли, а вандалы разрушили вазы с азалиями", — отметил инсайдер.

Когда миссис Шанд продала недвижимость, здание было сдано в аренду знаменитому Gran Caffè Doney, где собирались богатые и знаменитые во Флоренции, но заведение так и не переехало туда.

В конце концов здание перешло в собственность Deutsche Bank, а помещения были сданы в субаренду под офисы различным компаниям, включая Brooks Brothers.

Они провели там несколько конференций, мероприятий и приемов, но в конце концов это место закрыли, и оно оставалось пустым более 20 лет

После смерти Алисы Кеппел в 1947 году дом унаследовала ее вторая дочь Вайолет Трефузис, чей побег с любовницей, писательницей Витой Саквилл-Уэст шокировал лондонское общество в 1920-х годах и вынудил миссис Кеппел – уже находившуюся в ссоре с королевским двором, потому что нынешний король Георг V, не одобривший ее – уехать из Британии.

Вайолет Трефузис на вилле Омбреллино Фото: Italylab

Тем не менее, Алиса сохранила постоянный номер в отеле The Ritz в Лондоне с многочисленными прилегающими помещениями для персонала и переехала туда навсегда во время войны.

Местные жители говорят, что Омбреллино использовался немцами для пыток пленных после капитуляции Италии в сентябре 1943 года и до августа 1944 года, когда была освобождена Флоренция.

Так ли это было, миссис Кеппел так и не узнала.

Она вернулась в Омбреллино в 1946 году и именно там, год спустя, умерла от цирроза печени.

Ее муж Джордж, который пережил множество измен своей жены – не говоря уже о ее длительном романе с королем – был настолько убит горем, что умер там два месяца спустя.

Напомним, ранее Фокус писал о королеве Камилле. О ряде интересных фактов, связанных с супругой короля Чарльза. И о том, что Камилла всегда восхищалась своей прабабушкой Алисой Кеппел.