Linkin Park выпустили новую песню с вокалом покойного Честера Беннингтона (видео)

Песня была записана в 2017 году, но так и не попала в альбом группы под названием "One More Light". Теперь же она включена в 20-ку выдающихся хитов Linkin Park.

Песня "Friendly Fire" ("Дружественный огонь") с вокалом покойного фронтмена коллектива Linkin Park Честера Беннингтона, которая войдет в новый альбом хитов группы "Papercuts — Singles Collection 2000-2023", зазвучала спустя почти семь лет после смерти артиста, пишет People.

Этот трек был написан время сессий "One More Light" (2017). Седьмой альбом группы стал их последним перед ее распадом, а упомянутый трек так и не был записан.

Оставшиеся члены группы решили воссоединиться и сделать эту песню ведущим синглом нового альбома, выпуск которого запланирован на 12 апреля этого года. Они также создали клип на трек, включив в него архивные студийные и концертные кадры, ранее нигде не публиковавшиеся.

По словам гитариста группы Брэда Делсона, "Friendly Fire" всегда был одной из их любимых песен, но как включить его в пластинку, тогда они так и не придумали.

"Что-то в этом было не так, поэтому, когда дело дошло до финиша, мы решили отложить это на потом", — добавил 46-летний музыкант.

В свете нового переосмысления песни члены Linkin Park называют ее одной из самых мощных.

"Когда мы начали искать неизданный трек для включения в нашу коллекцию лучших хитов, я был поражен силой песни, силой повествования, силой вокала, звуковым ландшафтом, и я действительно подумал, что это ближе, чем мы тогда предполагали", — объяснил Делсон.

В клип включены архивные кадры записей и концертов группы

Группа Linkin Park была основана в 1996 году. Международную известность ей принес альбом Hybrid Theory (2000). Он разошелся по миру в количестве 32 миллионов копий. Всего группа продала свыше 100 миллионов дисков.

Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года. 20 июля 2017 года он совершил самоубийство. Музыканта нашли повешенным в его резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе. У него осталась жена Талинда Бентли Беннингтон, с которой они прожили около 11 лет, и шестеро детей.

Ранее Фокус писал, что в сети опубликовали последнюю песню солиста Linkin Park.