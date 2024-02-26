Джорджина Родригес показала тренировку с Криштиану Роналду (фото)
Звездная пара отправилась вместе в спортзал. Они продемонстрировали подтянутые фигуры.
30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала тренировку со своим женихом, 39-летним португальским футболистом Криштиану Роналду. Снимком с возлюбленным мама двоих детей поделилась в Instagram с более 57 млн подписчиков.
Роналду продемонстрировал подтянутый пресс, прижимаясь к своей девушке. Тем временем Джорджина выбрала для тренировки в спортзале оранжевый топ и синие шорты. На ногах модели были кроссовки.
Она оставила снимок без подписи, добавив к нему лишь эмодзи в виде влюбленной пары.
Криштиану и Джорджина воспитывают двух общих детей — дочерей Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Первая родилась весной 2022 года. Тогда, во время родов, ее братик Эйнджел умер.
Также у звездного спортсмена есть наследники от предыдущих союзов и суррогатной матери — сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева. Рождение первенца Роналду до сих пор остается загадкой, а именно персона его матери.
О романе спортсмена и модели известно с 2016 года. Сообщалось, что они обручились, однако о свадьбе пока ничего не известно. Семья футболиста в последнее время живет в Саудовской Аравии, ведь он играет за ФК "Аль-Насср".
Напомним, Криштиану Роналду показал старшего сына.
Также Фокус писал о 30-летии Джорджины Родригес на Мальдивах.