В строгом платье и с элегантной прической: Джамала показала раритетную фотографию с бабушкой

Джамала поделилась снимком в сторис, когда рассказывала о своей тоске по Крыму и проведенном на полуострове детстве. Певица добавила, что верит в освобождение полуострова от оккупантов.

Украинская певица Джамала в 10-ю годовщину крымского сопротивления российской оккупации Крыма поделилась теплыми воспоминаниями детства о своем доме и показала фото с родными людьми — бабушкой и сестрой. Фотографии артистка опубликовала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

За десять лет российской оккупации полуострова Джамала ни разу не приезжала туда. Поэтому призналась, что очень тоскует по родным местам, где прошло ее детство.

"Я воспринимаю этот мир через места, которые меня вдохновляют и придают силы. Таково место – мой Крым, в котором я уже не была десять лет", — написала артистка.

Джамала добавила, что ее сыновья — уже пятое поколение в семье, которое пострадало из-за российской агрессии. Однако певица верит, что рано или поздно Крым будет освобожден.

"Я считаю, что Крым – это Украина. И в будущем я вижу целостную нашу страну с всеми ее частями и территориями, с нашими горами, с нашим морем. Я буду бороться за свою мечту", — добавила Джамала.

Также она показала редкое фото, на котором запечатлена с бабушкой и сестрой. Пожилая женщина сидит на стуле, а внучки стоят у нее за спиной. Бабушка Джамалы одета в темное платье с цветочным принтом. Волосы собраны в строгую и элегантную прическу. Сестра певицы позирует в черной кофте с округлым вырезом. А сама певица одета в розовую футболку насыщенного цвета, на которой изображена звезда.

Джамала показала на фото свою бабушку и сестру Фото: Скриншот

Напомним, в феврале Джамала поздравила маму с юбилеем и показала раритетное фото с ней. Певица отметила, что мама научила ее самым важным и мудрым вещам, а также всегда верила и поддерживала. Джамала добавила, что для нее мама всегда будет 25-летней.

А 31 декабря 2023 года Джамала показала своих подросших сыновей. Эмир-Рахман и Селим-Гирай примерили вышиванки. Их звездная мама поблагодарила поклонников за поддержку в 2023 году.