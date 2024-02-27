Операция "Мост Менай": план на случай смерти короля Чарльза ІІІ готов, — СМИ

Первоначально кодовые названия были введены, чтобы предотвратить утечку новостей о смерти в королевской семье. Однако теперь они стали общеизвестными. После всех мероприятий Уильям станет новым королем Великобритании.

События, связанные со смертью королевы Елизаветы ІІ, прошли без сбоев. Это связано с тем, что в рамках плана под названием "Операция "Лондонский мост" была тщательно продумана каждая деталь. У короля Чарльза III есть аналогичный план на случай его смерти, сообщает Еxpress.

Король Чарльз взошел на престол 8 сентября 2022 года, в день смерти его матери королевы Елизаветы. Мероприятия, связанные с ее смертью, и торжественные государственные похороны 19 сентября прошли четко по плану.

По информации журналистов, для короля Чарльза ІІІ также разработан план на случай его смерти под кодовым названием "Операция "Мост Менай". Он будет включать подробную информацию о том, как общественность будет проинформирована о его смерти, полную информацию о том, что произойдет в течение 10 дней после смерти короля и куда отправится его гроб.

Что известно об операции "Мост Менай"

Операция "Мост Менай" — кодовое название плана на случай смерти и государственных похорон короля Чарльза. В нем оговариваются ключевые события и объявления, например, как будет объявлено о смерти по различным каналам связи, что произойдет во время официального траура и как пройдут похороны. Основная причина составления детального плана — обеспечить плавный переход власти между двумя монархами, в данном случае от правления короля Чарльза к правлению принца Уильяма.

Почему выбрано такое название

Мост Менай — подвесной мост в Уэльсе, который пересекает пролив Менай между островом Англси и материковой частью Уэльса. Название было выбрано из-за долгих и прочных отношений короля с Уэльсом.

Чарльз был принцем Уэльским дольше всех (64 года и 44 дня) и самым старым человеком, занимавшим этот пост. Он получил этот титул, когда ему было девять лет, после вступления на престол его матери. Кроме этого, король провел семестр в Университетском колледже Уэльса, изучая валлийский язык, и, как известно, использует валлийские фразы при произнесении речей в стране. Чарльз также посещал Уэльс каждое лето, когда он был принцем Уэльским.

Как общество узнает о смерти короля

Публика узнает о смерти короля Чарльза так же, как и о смерти покойной королевы. Сразу после смерти монарха происходит каскад звонков, информирующий о случившемся ключевых должностных лиц, таких как премьер-министр, секретарь кабинета министров, а также нескольких министров и правительственных чиновников.

Как только соответствующие люди будут проинформированы, о смерти короля будет объявлено ведущим в прямом эфире новостей на канале BBC, а другие средства массовой информации последуют этому примеру.

Как будет развиваться операция "Мост Менай"

По мнению журналистов, операция "Мост Менай", вероятно, будет во многом схожа с операцией "Лондонский мост". После всех мероприятий Уильям станет королем вместе со своей женой Кейт, которая, как ожидается, станет королевой-консортом.

Затем новый король подготовится к обращению к нации, как это сделал Карл на следующий день после смерти его матери, и перед похоронами страна вступит в период национального траура.

День смерти короля будет известен как "День Д", а последующие дни будут называться "День Д+1", "День Д+2" и так далее. Ключевыми событиями в период траура станут перенос гроба в Вестминстер-холл и его захоронение, чтобы дать возможность публике выразить свое почтение.

Почему смерти монархов имеют кодовые названия

Первоначально кодовые названия были введены, чтобы предотвратить утечку новостей о смерти в королевской семье в прессу до официального объявления. Однако теперь кодовые имена стали общеизвестными. Похороны покойного принца Филиппа проводились под названием "Операция Форт-Бридж". Смерть короля Георга VI была закодирована "Угол Гайд-парка".

Напомним, 26 февраля сообщалось, что король Чарльз ІІІ обращался к греческому православному монаху за духовным советом. Король Великобритании несколько раз посещал гору Афон. У него есть свои покои в одном из мужских монастырей.