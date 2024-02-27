Джамала стала героиней документальной ленты и рассказала, как пережила первые дни войны (видео)

В фильме использованы фотографии и видеокадры, на которых Джамала запечатлена на улицах Киева, на сцене и со своими детьми. Сама певица считает, что лента — не о ней, а о всех украинцах, в дома которых пришла война.

Украинская певица Джамала стала героиней документального фильма "Песни свободы", в котором она рассказала, как вместе с детьми проживала первые дни после вторжения ВС РФ в Украину. Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Джамала опубликовал подборку видеокадров из фильма. На одном из них певица едет в автомобиле, едва сдерживая слезы. На другом — выступает на сцене, а еще на одних — стоит на улице Киева. Артистка благодарит бога за то, что осталась жива, однако отмечает, что не может оставаться безучастной к судьбе всех украинцев, чьи дома сейчас бомбит Россия.

Также в фильме есть кадры, на которых певица запечатлена со своими детьми. Судя по всему, Джамала и ее сыновья едут в машине. Один из мальчиков смотрит прямо в камеру, а второй играет с красной игрушечной машинкой и смотрит в окно. Сама Джамала, одетая в черный спортивный костюм, выглядит уставшей.

Джамала с сыновьями в первые дни после начала полномасштабной войны с РФ Фото: Скриншот

"Кадры из фильма "Jamala: Songs of Freedom", Дай Бог, чтобы стало сил досмотреть до конца. Это документальное кино по инициативе Голоса Америки не обо мне, оно о нас, о каждом из нас", — написал в публикации Джамала.

Певица добавила, что специально не подводила личные итоги в конце 2023 года. Ибо в этом фильме все то, что происходит с 24 февраля 2022 года. В этих документальных кадрах переживают украинцы уже два года. Здесь, об истории с начала полномасштабного вторжения по России, об этих двух годах потерь, боли, страданий, ожиданий и неопределенности. Но в то же время, этот фильм – о нашей отчаянной борьбе за свою свободу.

Джамала получила международную известность в 2016 году как победительница конкурса "Евровидение", где она исполнила свою песню "1944" о депортации в Среднюю Азию в том году крымских татар, включая семью ее прабабушки. Джамала выступала на известных площадках, таких как Центр Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия, Национальный оперный театр в Киеве, Украина, и конкурс Евровидение 2023 года, проходивший в Ливерпуле, Англия. Ее последний альбом QIRIM, что означает "Крым", — это дань уважения ее крымскотатарским корням.

Напомним, несколько ранее Джамала показала раритетную фотографию с бабушкой. Певица поделилась снимком в сторис, когда рассказывала о своей тоске по Крыму и проведенном на полуострове детстве. Певица добавила, что верит в освобождение полуострова от оккупантов.

Также мы писали о том, что Виталий Козловский показал кадры с фронта и рассказал, как изменился. На видеокадры попали блиндаж (в нем Виталий Козловский показал свое спально место) и незатейливый ужин, состоящий из консервированного ананаса. В блиндаже певец также сделал фото боевой гранаты.