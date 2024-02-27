"Я сделал это специально": Кевин Костнер в новом фильме снял своего сына

Звезда "Йеллоустон" Кевин Костнер вернется на большой экран в своем эпическом вестерне "Горизонт", на создание которого ушли десятилетия. Хейс Костнер дебютировал в фильме своего отца.

Американский актер, режиссер и продюсер Кевин Костнер рассказал, что пригласил собственного сына в свой новый фильм "Горизонт: Американская сага", чтобы они могли вместе "тусоваться". 15-летний Хейс, которому на момент съемок было 13 лет, дебютировал в трейлере, который был выпущен 26 февраля, сообщает Еxpress.

В превью своей сцены Хейс показан вместе с актрисой Сиенной Миллер, которая играет роль его матери в вестерне. В этой насыщенной событиями сцене он помогает персонажу Сиенны и молодой девушке, вероятно, его сестре, найти тайное убежище, в то время как их дом подвергается нападению. "Все в порядке, я буду с папой", — говорит он им в кадре, прежде чем закрыть дверь.

Кевин ранее дразнил, что его сын "очень хорош" в фильме во время разговора с журналистами. "Хейс играет одноименного персонажа, которого я на самом деле играю в фильме. Ему 13 лет, а сценарий существует дольше", — поделился знаменитый актер.

Он рассказал, что его сын Хейс от бывшей жены Кристин Баумгартнер, принял решение принять участие в кастинге. Эта новость стала неожиданностью для Кевина. Но, по его словам, на съемочной площадке они смогут проводить больше времени вместе.

"Я сделал это специально, чтобы он мог тусоваться со мной. И то же самое с Кейденом, то же самое с Грейс. Я, как и любой другой родитель, очень рад. Это действительно здорово. Им следует пойти со мной", — сказал Кевин.

Вестерн "Горизонт: Американская сага", задуман как кинематографическая лента из четырех частей, но на данный момент только две части завершены и готовы к выпуску в этом году. В описании говорится, что сериал-блокбастер "исследует привлекательность Старого Запада и то, как он был завоеван, потерян через кровь, пот и слезы многих". Премьера фильма состоится 28 июня 2024 года.

У Кевина кроме Хейса также есть сыновья Кейден, Джо, Лиам и дочери Грейс, Энни и Лили.

Ранее сообщалось, что 68-летний Кевин Костнер встречается с певицей моложе себя на 20 лет. Актер недавно развелся со своей предыдущей женой и уже успел найти ей замену.