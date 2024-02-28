Билл Гейтс и Хиллари Клинтон посетят свадьбу богатейших людей Индии
Свадьба Ананта Амбани и Радики Мерчант станет грандиозным событием. Уже приглашены более 1000 гостей и 21 повар, чтобы их накормить. Среди гостей также будет Марк Цукерберг.
Этим летом в Индии состоится свадьба века. Узами браками себя свяжут представители богатейших семей страны: Ананта Амбани и Радика Мерчант. На свадьбе будут кинозвезды, знаменитости и миллиардеры. В том числе Хиллари Клинтон и Марк Цукерберг, который недавно начал строить убежище на Гавайях на случай Судного дня. Об этом пишет Daily Mail.
29-летняя Радика Мерчант — дочь миллиардера Шри Вирена Мерчанта, генерального директора частной медицинской компании Encore Healthcare.
Между тем, 28-летний Анант Амбани является младшим сыном Мукеша Амбани, самого богатого человека Индии и управляющего директора компании Reliance Industries, доход которой составляет 110 миллиардов долларов.
Подготовка идет полным ходом. И уже известно, что свадьбу посетят Хиллари Клинтон, Билл Гейтс и Марк Цукерберг.
Родители жениха и невесты заказали 2500 различных вариантов еды для 1000 гостей. И наняли для обслуживания торжества 21 повара. Предварительно, всех ВИП-гостей пригласили на торжество на этих выходных, которое пройдет в доме Ананта в Джамнагаре.
Интересно, но ранее Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Хиллари Клинтон присутствовали на столь же экстравагантной свадьбе сестры жениха в ноябре 2018 года.
В приглашении на предсвадебные торжества, которое широко циркулировало в социальных сетях, говорилось: "С сердцами, полными радости и волнения, мы приглашаем вас на предсвадебные торжества Ананта и Радики в нашем доме в Джамнагаре. Мы с нетерпением ждем возможности видеть вас с нами, чтобы разделить нашу радость, любовь и смех и создать воспоминания, которые мы будем хранить вечно".
Гостям также разослали указания по дресс-коду. В пятницу вечером близкие счастливой пары насладятся коктейльной вечеринкой в стиле "Вечер в стране вечности".
На следующий день им было предложено надеть "удобную обувь" для прогулки в центр спасения животных жениха Reliance, который занимает территорию в 650 акров и является домом для более чем 2000 животных.
В тот же вечер пара проведет свое шоу Mela Rogue, и гостям было предложено одеться в "ослепительном романтическом стиле".
На третий день гостям было предложено взять с собой что-нибудь "непринужденно-шикарное".
Заключительным мероприятием станет Хаштакшар, что переводится как "подпись", и ожидается, что гости будут одеты в традиционную одежду, такую как шервани и сари.
По слухам, на вечеринке выступит Рианна. И это вполне возможно, потому что на свадьбе сестры Ананта в 2018 году выступала Бейонсе, которой семья заплатила певице 6 миллионов долларов. Сестра Ананта, выпускница Йельского университета, Иша, вышла замуж за магната недвижимости Ананда Пирамала, друга детства и сына еще одного сверхбогатого бизнесмена, на свадьбе, которая, как полагают, обошлась в 100 миллионов долларов.
Местные СМИ сообщают, что гости будут путешествовать в город Джамнагар чартерными рейсами и паромами, и им сообщили, что на пару разрешено не более трех чемоданов.
Индийское издание National News сообщает, что все 1000 гостей будут иметь доступ к услугам прачечной, а их образами будут заниматься парикмахеры, визажисты и драпировщики сари.
По данным The Times of India, повара роскошного отеля Jardin приготовили более 2500 блюд японской, мексиканской и тайской кухни.
Инсайдер сообщил изданию, что гостям будет предоставлен выбор из 75 вариантов завтрака и еще 225 и 275 вариантов обеда и ужина.
Также будет предложено 85 вариантов питания для традиционной полуночной трапезы, которая длится с 12 до 4 утра.
Более того, инсайдер также заявил, что ни один пункт меню не будет повторяться в течение трех дней.
Предсвадебные торжества пройдут в самых роскошных местах Удайпура, который известен, как "город озер": в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века.
Напомним, ранее роскошную свадьбу сыграл принц Брунея Абдул Матин. Среди гостей были члены королевской семьи из Саудовской Аравии и Иордании, король Малайзии Абдалла и королева Азиза, король Бутана Джигме и королева Джецун Пема, а также президент Индонезии Джоко Видодо и лидер Филиппин Фердинанд Маркос-младший.