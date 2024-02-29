Никола Пельтц примерила куртку свекрови Виктории Бекхэм (фото)

На фоне слухов об их вражде актриса вышла на публику в байкерской куртке в стиле нулевых. Винтажную вещь, судя по всему, Виктория подарила своей невестке.

29-летняя американская актриса Никола Пельтц вышла в свет в куртке своей свекрови, 49-летней британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм. Снимком невестки и своим архивным супруга Дэвида Бекхэма поделилась в Instagram.

Николу заметили на свидании с ее мужем Бруклином Бекхэмом. Она выбрала для выхода на публику образ в стиле нулевых. Звезда экрана примерила прямые джинсы и соединила их с кожаной байкерской курткой D&G, которая в свое время принадлежала Виктории Бекхэм. К аутфиту Пельтц добавила солнцезащитные очки.

Между тем Бруклин, первенец Виктории и Дэвида Бекхэмов, также продемонстрировал будничный образ из джинсов и яркого свитшота.

Британская певица поделилась снимками в соцсети, написав: "Поцелуи Николе и Бруклину".

Никола Пельтц повторила образ Виктории Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Бруклин женился на Николе в апреле 2022 года. Ходили слухи, что его мама конфликтует с актрисой, ведь американка не захотела надевать свадебное платье бренда свекрови. К тому же, старший сын Виктории Бекхэм сменил свою фамилию, добавив частичку фамилии Николы, что также не понравилось его матери.

Впрочем, домыслы сети развеиваются поступками самих знаменитостей.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Напомним, Виктория Бекхэм тяжело переживает расставание сына Ромео с Мией Реган.

Также Фокус писал о выходе Виктории Бекхэм в свет на костылях после того, как она сломала ногу.