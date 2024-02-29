Никола Пельтц примерила куртку свекрови Виктории Бекхэм (фото)
На фоне слухов об их вражде актриса вышла на публику в байкерской куртке в стиле нулевых. Винтажную вещь, судя по всему, Виктория подарила своей невестке.
29-летняя американская актриса Никола Пельтц вышла в свет в куртке своей свекрови, 49-летней британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм. Снимком невестки и своим архивным супруга Дэвида Бекхэма поделилась в Instagram.
Николу заметили на свидании с ее мужем Бруклином Бекхэмом. Она выбрала для выхода на публику образ в стиле нулевых. Звезда экрана примерила прямые джинсы и соединила их с кожаной байкерской курткой D&G, которая в свое время принадлежала Виктории Бекхэм. К аутфиту Пельтц добавила солнцезащитные очки.
Между тем Бруклин, первенец Виктории и Дэвида Бекхэмов, также продемонстрировал будничный образ из джинсов и яркого свитшота.
Британская певица поделилась снимками в соцсети, написав: "Поцелуи Николе и Бруклину".
Бруклин женился на Николе в апреле 2022 года. Ходили слухи, что его мама конфликтует с актрисой, ведь американка не захотела надевать свадебное платье бренда свекрови. К тому же, старший сын Виктории Бекхэм сменил свою фамилию, добавив частичку фамилии Николы, что также не понравилось его матери.
Впрочем, домыслы сети развеиваются поступками самих знаменитостей.
Напомним, Виктория Бекхэм тяжело переживает расставание сына Ромео с Мией Реган.
Также Фокус писал о выходе Виктории Бекхэм в свет на костылях после того, как она сломала ногу.