"Не стало самой дорогой в мире": Ольга Сумская обратилась к матери в день ее смерти (фото)

Народная артистка опубликовала фото со своей матерью Анной Сумской. Она призналась, что в памяти останутся только самые дорогие мгновения жизни, связанные с мамой.

Народная артистка Украины Ольга Сумская растрогала украинцев постом, который посвятила своей маме, умершей два года назад. Его артистка опубликовала на своей странице в Facebook во вторник, 27 февраля.

Народная артистка Украины Анна Сумская — мама Ольги — умерла 27 февраля 2022 года в 4 часа утра.

"Не стало самой дорогой в мире… Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя? Родненькая… Хотя бы слово услышать, обнять… В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни и это ты, моя любовь, моя жизнь", — написала Ольга Сумская.

Артистка добавила, что несмотря на кончину, она всегда чувствует поддержку мамы. Ольга Сумская также показала фотографии, на которых она запечатлена с близким человеком.

На одном из фото Ольга сидит рядом с мамой, одетой в украинском национальном стиле. На голове у актрисы повязан красный платок, а шея украшено коралловыми бусами со згардой.

Анна Сумская вместе с дочерью Ольгой Фото: Ольга Сумская/ Facebook

На другой Ольга Сумская делает со своей мамой селфи. Анна Сумская одета в повседневную красную футболку. У женщины волосы собраны в гладкую прическу, на губах — яркая красная помада. А в качестве аксессуара — цепочка с крестиком.

Анна и Ольга Сумские в повседневной жизни Фото: Ольга Сумская/ Facebook

Еще на одном снимке мать и дочь позируют в вечерних нарядах. На Ольге — черное, украшенное стразами платье и черно-белый головной убор. В этот день она выбрала яркий макияж, подчеркнув глаза и губы. А вот мама артистки наоборот предпочла спокойный макияж в нюдовых оттенках. На Анне Ивановне видна черно-белая блузка и белые бусы. Наряды Ольги Сумской и ее мамы дополняют друг-друга за счет общей цветовой гаммы.

Ольга и Анна Сумские в вечерних образах Фото: Ольга Сумская/ Facebook

Кроме того артистка также опубликовала трогательное фото, на котором они с мамой запечатлены в повседневных образах.

Ольга и Анна Сумские на общем фото Фото: Ольга Сумская/ Facebook

Анна Сумская родилась в 1933 году в селе Катюжанка Киевской области. В 1955 окончила Киевский театральный институт. Сыграла на сценах театров более 150 ролей, снималась в эпизодичных ролях в кино. С 1993 года работала в Национальном украинском драматическом театре имени Ивана Франко. Умерла в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в возрасте 88 лет в Киеве. Была похоронена 1 марта в одной могиле с мужем на Байковом кладбище (участок № 33).

Народная артистка Украины Анна Сумская сыграла более 150 ролей в театре Фото: Ольга Сумская/ Facebook Народная артистка Украины Анна Сумская сыграла более 150 ролей в театре Фото: Ольга Сумская/ Facebook

Напомним, вначале июля 2023 года Виктория Бекхэм показала трогательные фото своих родителей. Звездная семья собралась вместе на выходные.

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