Появился новый снимок Олега Винника: как сейчас выглядит певец (фото)

Знаменитость долгое время находится за границей. Сейчас Винник ничего не публикует в соцсетях.

Известный украинский певец Олег Винник с начала полномасштабной войны исчез из медийного пространства. Ранее он заявлял, что находится в Германии, где проходит лечение. Недавно в сети появилось новое фото артиста. Представительница фан-клуба певца Валерия Барон в Instagram опубликовала фотографию с певцом.

На снимке она позирует с певцом на фоне берлинского Theater des Westens. Можно заметить, что Олег и Валерия находятся в приподнятом настроении.

Фотографию с знаменитостью Барон решила обнародовать в честь своего дня рождения. "Спасибо, Вселенная, за мое явление в этот день! Спасибо, мой Новый год!" — написала Валерия.

В комментариях под публикацией многие пользователи поздравили женщину с праздником, а некоторые отметили молчание Олега Винника: "Очень красивые", "Мои поздравления. Спасибо за чудесное фото мы так уж соскучились", "Спасибо за качественное фото", "Вау какие невероятные", "Олег, а Вам желаю возвращения на сцену с новыми песнями!", "Как можно быть за границей и не дать комментария, что он думает и кого поддерживает и как военным помогает".

На днях известная украинская певица Оля Полякова рассказала о конфликте с Винником из-за денег. Звезда рассказала журналистам, что из-за спешного отъезда Олега Винника в Германию после того, как ВС РФ вторглись в Украину, она потеряла сумму в €150 тысяч. Эти деньги Оле Поляковой пришлось заплатить рекламодателям и спонсорам ее клипа, в котором она дуэтом с Винником исполнила песню "Длинноногое счастье".

Ранее, в апреле 2023 года сообщалось, что Олег Винник вернулся в соцсети через год после исчезновения. Музыкант, который почти ровно год не постил ничего в свой аккаунт с 936 тысячами фолловеров, удалил почти все публикации. На странице Винника осталось всего три поста.