Рианна прилетела в Индию, чтобы выступить для местных миллиардеров

Певица будет выступать на предсвадебной вечеринке Ананта Амбани, сына самого богатого человека Индии. Его невеста Радика Мерчант происходит из семи богатых промышленников.

Рианна уже прибыла в Индию, чтобы выступить на предсвадебном торжестве сына самого богатого человека Индии. Ранее миллиардер Мукеш Амбани заплатил Бейонсе 6 миллионов долларов за выступление на свадьбе его дочери Иши. Об этом пишет Daily Mail.

Будущую свадьбу Ананта Амбани уже называют свадьбой года. Сама свадьба состоится летом. Пока проходят предсвадебные торжества. Рианна уже прибыла в Джамнагар на предсвадебную вечеринку, после того, как жених и его невеста начали празднование, накормив более 50 000 жителей города.

Рианна в Индии

Ожидается, что на трехдневную вечеринку приедут звезды Болливуда, поп-иконы, богачи и политики.

36-летняя Рианна, выступающая на праздновании, и ее партнер A$AP Rocky уже прогулялись по городу. Также ее ассистенты катили коляску с ее сыном. Размер гонорара не разглашается. Сообщается, что на свадьбу своей дочери в 2018 году Амбани пригласил Бейонсе и заплатил 6 миллионов долларов за частный концерт для гостей.

Рианна в Индии

66-летний Мукеш Амбани, председатель нефтяного гиганта Reliance Industries, является самым богатым человеком Азии согласно списку миллиардеров реального времени Forbes с состоянием более 114 миллиардов долларов.

В среду вечером Амбани и его жена Нита, а также их сын Анант и его невеста Радика Мерчант организовали трехдневный праздник для жителей деревни в поселке Релайанс в его родном городе Джамнагар, в западном индийском штате Гуджарат.

28-летний Анант, который также является директором в советах директоров нескольких фирм, принадлежащих Reliance женится на 29-летней Мерчант, дочери промышленника, которая является дочерью миллиардера Шри Вирена Мерчанта, генерального директора частной медицинской компании Encore Healthcare.

Радика Мерчант с родителями

В 2018 году Амбани провел для своей дочери Иши самую дорогую свадьбу в Индии, которая, как сообщается, обошлась в 100 миллионов долларов.

Для Ананта кроме Рианны, будут выступать иллюзионист Дэвид Блейн и Дилджит Досандж из Болливуда. Среди гостей, как сообщается, будут основатель Microsoft Билл Гейтс, руководитель Meta Марк Цукерберг и Хиллари Клинтон.

Анант Амбани и Радика Мерчант Фото: Getty Images

Также среди приглашенных — глава Disney Роберт Айгер, которого пригласили после соглашения, заключенного в среду между Reliance Industries и Walt Disney о слиянии их индийских медиа-бизнесов.

Ожидаются также Иванка Трамп, дочь бывшего президента США, а также бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер и король Бутана.

Звезды Болливуда Амитабх Баччан и Шахрукх Кхан, иконы крикета Сачин Тендулкар и М.С. Дхони, а также титан индустрии Гаутам Адани также в списке сверхбогатой элиты Индии.

Семья Амбани строит индуистский храмовый комплекс в Джамнагаре, чтобы сохранить "богатую культурную и духовную самобытность Индии в центре свадебных торжеств", сообщил Reliance Foundation в социальных сетях.

Сообщается, что жених и невеста наняли 21 повара, чтобы накормить 1000 гостей на роскошном мероприятии в доме родителей Ананта в Джамнагаре в эти выходные.

Радика Мерчант

По данным The Times of India, повара роскошного отеля Jardin приготовили более 2500 блюд японской, мексиканской и тайской кухни.

Первым намеком на роскошь свадьбы стала искусно вышитая и позолоченная коробка Dolce & Gabbana, которую гости получили в качестве приглашений.

В каждой изысканной упаковке с розовым принтом содержалась серия роскошных открыток, которые раскрывали подробности событий, которые пройдут во время предсвадебных торжеств.

Напомним, ранее роскошную свадьбу сыграл принц Брунея Абдул Матин. Среди гостей были члены королевской семьи из Саудовской Аравии и Иордании, король Малайзии Абдалла и королева Азиза, король Бутана Джигме и королева Джецун Пема, а также президент Индонезии Джоко Видодо и лидер Филиппин Фердинанд Маркос-младший.